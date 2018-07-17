Avrupa otomobil pazarı Ocak-Haziran döneminde yüzde 2,8 arttı

Buna göre, otomobil pazarı 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 2017 yılının aynı dönemine göre yüzde 2,8 artarak 8 milyon 695 bin 785 adete ulaştı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), Avrupa otomobil pazarı 2018 Ocak-Haziran dönemine ait verileri açıkladı. Buna göre, Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2018 Ocak-Haziran döneminde 2017 yılı aynı dönemine göre yüzde 2,8 arttı ve toplam 8 milyon 695 bin 785 adet seviyesinde pazara ulaşıldı. 2017 yılı aynı döneminde 8 milyon 461 bin 963 adet satış gerçekleşmişti.

2018 yılı Ocak-Haziran döneminde satışların en çok arttığı ülke Romanya oldu

AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 13,2 ile İzlanda’da, yüzde 6,3 ile İngiltere’de ve yüzde 4,5 ile İrlanda’da görüldü. 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde, 2017 yılı aynı dönemine göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Romanya yüzde 33,5, Macaristan yüzde 29,0 ve Litvanya yüzde 24,6 oranlarıyla yer aldı. AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2018 Haziran ayında 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 5,1 arttı ve toplam 1 milyon 618 bin 985 adet seviyesinde pazara ulaşıldı. 2017 yılında 1 milyon 540 bin 759 adet satış gerçekleşmişti.

Türkiye, yüzde 9,82 azalış ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 7’inci oldu.

AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2018 Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş yüzde 17,4 ile İzlanda’da, yüzde 10,6 ile İrlanda’da ve yüzde 7,3 ile İtalya’da görüldü. 2018 Haziran ayında, 2017 yılı aynı ayına göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; İsveç yüzde 72,9, Romanya yüzde 52,4, Macaristan yüzde 30,6 oranlarıyla yer aldı. 2018 Haziran ayı sonunda Türkiye, yüzde 9,82 azalış ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 7’nci oldu.