Avrupa Ralli Kupası şampiyonu Yağız Avcı, sezonu yeni aracıyla açıyor

Türk motorsporları tarihinin en köklü organizasyonlarından biri olan Türkiye Ralli Şampiyonası’nda hasret sona eriyor. 3 - 6 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek Rally Phrygia ile başlayacak olan şampiyona, bir kez daha nefesleri kesmeye hazırlanıyor. Son zamanlardaki başarısıyla sadece ralli tarihine değil, Türk spor tarihine de adını altın harflerle yazdıran ve beş Türkiye şampiyonluğuna, 2017’de Avrupa Ralli Kupası zaferini de ekleyen Yağız Avcı sezonu

Eskişehir’de açacak. Bu yılın da en büyük favorisi olarak gösterilen Avcı, geçen sezonun Avrupa Ralli Takımlar şampiyonu olan Ford Fiesta R5 ile Türkiye Ralli Şampiyonası’nda bu unvanı 6. kez kazanan ilk pilot olmak için yarışacak. Yeni sezonda Yağız Avcı’ya Ford Fiesta R5‘in yan koltuğunda Avrupa ve Türkiye’de şampiyonlukları bulunan Onur Vatansever eşlik edecek.

Serdar Bostancı: “Yağız ve Red Bull’la birlikte daha büyük başarılara imza atacağımıza eminim”

Sezon öncesi görüşlerini paylaşan Ford Motorsport Türkiye Takım Direktörü Serdar Bostancı, "Yağız Avcı gibi geçmişte birlikte şampiyonluklar kazandığımız takımımızın alt yapısından yetişmiş bir pilotun tekrar Ford Motorsport Türkiye çatısı altında yarışıyor olması beni ilk günkü kadar heyecanlandırıyor. Yağız ve Red Bull’la birlikte çıktığımız bu yeni yolculukta, çok daha büyük başarılara imza atacağımıza eminim" diye konuştu.