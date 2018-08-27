Avrupa rekoru kırarak şampiyon olan engelli sporcular yurda döndü

Avrupa şampiyonları Hamide Doğangün ve Zübeyde Süpürgeci’nin de yer aldığı kafile, Atatürk Havalimanı’nda Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, yakınları ve sporseverler tarafından coşkuyla karşılandı.

Almanya’nın başkenti Berlin’de 20 Ağustos’ta başlayan ve 26 Ağustos’ta sona eren Berlin 2018 Para Atletizm Avrupa Şampiyonası Türkiye adına mutluluk veren derecelerle sonuçlandı. Türkiye’den 15’i milli sporcu olmak üzere 21 kişilik kafilede yer alan Bağcılar Belediyesi Bedensel Engelliler Atletizm Takımı’ndan Hamide Doğangün, Zübeyde Süpürgeci, Zeynep Acet, zorlu geçen yarışlarda 7 madalya topladı.

Avrupa rekoru kırarak birinci oldu

Şampiyonadaki ilk yarışında milli atlet Zübeyde Süpürgeci, T54 kategorisi kadınlar 200 metrede 30.96’lık derecesiyle Avrupa rekoru kırarak birinci oldu. Rekortmen Süpürgeci, ikinci yarışında ise T54 kategorisi 100 metre yarışında ise liderliği kıl payı kaçırarak ikinciliğe yerleşti. T53 kategorisi 200 metre kadınlarda yarışan Hamide Doğangün ise 31.59’luk derecesiyle birinci olup altın madalyayı kazanırken diğer sporcumuz Zeynep Acet de 35.78’lik derecesiyle yarışı ikinci tamamladı. Benzeri bir tablo T53 kategorisi 400 metre kadınlar da yaşandı. Yine Hamide Doğangün Avrupa şampiyonu, Zeynep Acet de ikinci oldu. Şampiyonanın son gününde ise Hamide Doğangün, 800 metrede bronz madalya kazandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tebrik etti

Yurtdışında ay yıldızlı bayrağımızı göndere çektiren ve İstiklal Marşı’mızı okutan milli sporcularımızı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da tebrik etti.

Şampiyonlara coşku dolu karşılama

Milli sporcular şampiyonada kazandıkları 3’ü altın, 3’ü gümüş ve 1’i bronz olmak üzere 7 madalyayla yurda döndü. ‘Altın Kızlar’ olarak bilinen Hamide Doğangün ve Zübeyde Süpürgeci’nin yanı sıra Zeynep Acet, Nurşah Usta, Hamza Doğan ve antrenör Ömer Cantay için Atatürk Havalimanı’nda özel bir karşılama programı düzenlendi. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, TBESF yetkilileri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, sporseverler ve engelli yakınlarının katıldığı karşılamada coşku dolu dakikalar yaşandı.

“Her müsabakadan yeni rekorlarla dönüyorlar”

Şampiyon sporcuları Havalimanında çiçeklerle karşılayan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, elde edilen başarıya ilişkin yaptığı açıklamada “Gittikleri her müsabakadan yeni rekorlarla dönüyorlar. Özellikle bu işin başlangıcından bahsetmek istiyorum; Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı’nda evlerinden alarak başladıkları hayatı daha sonra sporla devam ettirdiler. Evden çıkma imkanı olmayanların fırsat verildiğinde neler başarılacağının birer örnekleri bu arkadaşlarımız. Azmettiler çabaladılar, aynı zamanda da bundan sonraki süreçte de yeni sporculara örnek oluyorlar. Bunların sayesinde de birçokları spora baladı. Dünya şampiyonasında ve 2020 Tokyo Olimpiyatlarında da ülkemizi başarıyla temsil edeceklerine inanıyorum” dedi.

“Bir sonraki hedef dünya şampiyonluğu ve olimpiyatlar”

Avrupa Şampiyonası’nda elde ettiği başarıya ilişkin değerlendirmede bulunan Hamide Doğangün ise “Çok mutluyum çok heyecanlı olarak ülkeme geri döndüm. Orada İstiklal Marşımızı okutup bayrağımızı göndere çıkarttım. 200 ve 400 metrede Avrupa Şampiyonu oldum. 800 metrede bronz madalya aldım. Bundan sonraki hedefim seneye dünya şampiyonluğu ve 2020 Tokyo olimpiyatları var orada Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

“Sadece birinciliğe odaklandım ve şampiyona rekoru kırarak birinci oldum”

200 metre mücadelesinde altın madalya elde eden Zübeyde Süpürgeci de “Böyle bir başarı bekliyordum. Çünkü anrenörümle çok çalıştık. 2016 yılında da Avrupa Şampiyonu olmuştum. Bu şampiyonluğumu tekrar yeniledim. Bu nedenle çok mutluyum. 200 metrede altın madalya, 100 metrede de gümüş madalya kazandım. Yarışta heyecanım çoktu ama yarış anında her şeyi unutup sadece birinciliğe odaklandım ve şampiyona rekoru kırarak birinci oldum” şeklinde konuştu.