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03 Aralık 2017 15:07

Avrupa Şampiyonu Ampute A Milli Takımı Üsküdar’da şöhretler takımına karşı maç yaptı

Üsküdar Belediyesi, Engelliler Haftası’na dikkat çekmek amacıyla Ampute Futbol Milli Takım oyuncuları ile Şöhretler Karması takımı arasında futbol maçı müsabakası düzenledi.

Avrupa Şampiyonu Ampute A Milli Takımı Üsküdar’da şöhretler takımına karşı maç yaptı

03 Aralık 2017 15:07


Engelliler Haftası nedeniyle Üsküdar Belediyesinin düzenlediği futbol müsabakası Bağlarbaşı Spor Kulübü’nün sahasında yapıldı. Müsabakada Avrupa Şampiyonu Ampute Futbol A Milli Takımının rakibi Şöhretler Karması takımı oldu. Maç ise Ampute Futbol Milli Takımının 2-1 yenmesi ile sonuçlandı. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’nin de aralarında bulunduğu Şöhretler Karması, Milli Takım’dan sonra Tebessüm Spor futbolcuları ile maç yaptı. Her iki maç müsabakasına vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Maçı izlemeye gelen vatandaşlar tezahürat yaparak her iki takıma da destek oldu.


Engelliler Haftası’na dikkat çekmek isteyen Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Bugün Dünya Engelliler Günü, biz Üsküdar’da ‘Engelli Olma, Farkında Ol’ sloganıyla bir dizi etkinlikler yapıyoruz. Ama bunun en anlamlısı bugün burada başlayacak olan gururumuz Ampute A Milli Takımımız ve Türk futbolunun unutulmayan isimleriyle çetin bir maç başlayacak birazdan. Onu izleyeceğiz hep birlikte. Amacımız tabi ki rekabet değil. Toplumun duyarlılığını buraya çekmeye çalışıyoruz. Özellikle engellilerin yanında olduğumuzu, sevginin her engeli aşacağını, birlik, beraberliğin her engeli aşacağını Üsküdar’dan yüksek bir sesle haykırmak istiyoruz” dedi.


Ampute A Milli Takımı’nın kalecisi Selim Karadağ, “Farkındalık adına yapılan bu faaliyetler gerçekten çok güzel şu an Türkiye’nin pek çok yerinde böyle güzel etkinlikler gerçekleşiyor. Sadece bizle değil bütün engellilerle spor alanında ilgilenilmesini istiyoruz. Çünkü biz engelleri kaldırdığımız düşünüyoruz. Sonuçta global dünyada yaşadığımız için ve Uluslararası yarışmalarda ülkenin bayrağını temsil ediyorsun. Engellilere destek verildiği zaman daha başarılı olacaklarını düşünüyorum” şeklinde konuştu.




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