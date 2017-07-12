Avrupa şampiyonu Büşra, Türk bayrağını dalgalandırdı

Türkiye’yi Bulgaristan’ın Sofya kentinde yapılan Avrupa Boks Şampiyonası’nda temsil eden Büşra Işıldar, rakibini 40 saniyede nakavt ederek, Yıldızlar kategorisinde Avrupa Şampiyonu oldu. Türk bayrağını göndere çektiren Çekmeköy Anadolu Spor Kulübü sporcusu Büşra Işıldar, “Bu ödül ülkemize feda olsun” dedi.

Çiçeklerle karşılandılar

Türkiye Şampiyonluğu’nun ardından Avrupa Şampiyonluğu gururunu da Çekmeköy’e yaşatan sporcu Büşra Işıldar ve antrenörü Fikret Taşdemir, Çekmeköy Kaymakamı Cemal Hüsnü Kansız, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, İlçe Spor Müdürü Muhammed Kılıç ve mahalleliler tarafından çiçeklerle karşılandı.

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, "Gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını sağlamak, belediye olarak onları spora yönlendirmek için önemli yatırımlar yapıyor, projeler hazırlıyoruz. Bu süreçte ilçemize şampiyonluk sevinci yaşatan sporcularımız oldu. Avrupa’da bayrağımızı dalgalandırarak gururların en büyüğünü yaşatan Büşra’ya, çok teşekkür ediyorum” dedi.