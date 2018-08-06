Avrupa Şampiyonu güreşçilere coşkulu karşılama

Coşkulu kalabalık, şampiyon sporcuları omuzlarında taşıdı.

Sancaktepe Belediyesi’nin spor okullarında yetişen Arif Özen ve Ramazan Sarı, Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası’ndan altın madalyayla döndü. Ülkemize altın madalya kazandıran başarılı sporcuları Atatürk Havalimanı’nda Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem ve çok sayıda vatandaş karşıladı. Coşkulu kalabalık, genç sporcuları omuzlarında taşıdı. Başkan Erdem güreşçilere çiçek takdim etti.

Güreş şampiyonasında ülkemiz adına sevindirici sonuçlar elde edildiğini belirten Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem," 5 madalya ile genç güreşçilerimiz yurda döndü. Başta altın madalya kazanan Ramazan Sarı kardeşimizi hem Arif Özen kardeşimizi tebrik ediyoruz. Gümüş madalya alan güreşçilerimizi , bronz madalyaları alan değerli güreşçilerimizi de kutluyoruz. İnşallah genç yaşta Avrupa’da ki müsabakalarda genç yaşta bu başarıları gösteren sporcularımız birkaç yıl sonra ümit ediyoruz ki dünya şampiyonaları ve olimpiyatlarda başarılarını gösterecekler. Ülkemize altın madalyalar kazandıracaklar, İstiklal Marşımızı okutturacaklar. Biz de Sancaktepe Belediyesi olarak güreşe , hem tesisleşme ve altyapıya önem vermiştik. 9 yıldır bunun alt yapısını oluşturduk. Altyapıdan gelen güreşçilerimiz Avrupa Şampiyonu olan sporcularımızı yürekten kutluyoruz" şeklinde konuştu.

"Çok şükür İstiklal Marşımızı okuttuk"

İtalya’nın Başkenti Roma’da devam eden Avrupa Gençler Serbest Güreş Şampiyonasında Moldovalı rakibini yenerek altın madalyanın sahibi olan Milli Sporcu Ramazan Sarı,” Avrupa Şampiyonu olup geldik. Çok şükür İstiklal Marşımızı okuttuk . Bu madalyamı başkanımıza hediye ediyorum. Bundan sonraki hedefim. Önümüzde kampımız var, dünya şampiyonası için orada da bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum” dedi.

İtalya’nın başkenti Roma’da Macar Patrick Szurovszki ile finalde karşılaşan Arif Özen rakibini 4-2 yenerek Avrupa şampiyonu oldu. Çok mutlu olduğunu belirten Arif Özen ,” Ülkeme altın madalya kazandığım için Çok mutluyum. Kendi kategorimde şampiyon oldum. 1 ay sonra tekrar dünya şampiyonamız var , oraya iyi hazırlanacağız. Hedeflerimiz her zaman büyür. Başkanımıza teşekkür ederim verdiği destekten dolayı. Bizde bunun hakkını vermeye çalışıyoruz” diye konuştu.