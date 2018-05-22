Diğer
Kategoriler
22 Mayıs 2018 16:52

Avrupa Şampiyonu hokeyciler çiçeklerle karşılandı

Avrupa Şampiyonu Hokeyin Sultanları, Viyana dönüşü İstanbul’da çiçeklerle karşılandı.

Avrupa Şampiyonu hokeyciler çiçeklerle karşılandı

22 Mayıs 2018 16:52

Sabiha Gökçen Havalimanı Emniyet Müdürü Nilgün Selvi ve polisler, Gaziantepli Hokeyin Sultanları’nı çiçeklerle karşılayarak hediyeler verdi.


Avrupa Hokey Federasyonu tarafından Avusturya’nın başkenti Viyana’da ‘Euro Hockey Club Challenge lll, Women 2018’ adıyla düzenlenen Avrupa Şampiyon Kulüpler Açık Alan Hokey Şampiyonası’nda güçlü rakiplerini geride bırakarak Avrupa Hokey Şampiyonu olan Gaziantep Polisgücü Kadın Takımı, İstanbul’da muhteşem bir törenle karşılandı. Uçaktan inişlerinde kendilerini karşılayan Sabiha Gökçen Havalimanı Emniyet Müdürü Nilgün Selvi ve polisleri gören genç hokeycilerin şampiyonluk mutluluğu ikiye katlandı. Gaziantep Polisgücü sporcuları, teknik kadro ve kulüp yöneticilerini çiçeklerle karşılayan Nilgün Selvi Avrupa’da kazanılan bu sportif başarının halka gurur verdiğini söyledi.


Gaziantep Polisgücü Spor Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan da Emniyet Müdürü Selvi’ye teşekkür ederek, "Bu başarı sadece Gaziantep’in değil aynı zamanda tüm Tükiye’nin ve Türk kadınlarının başarısıdır. Genç kızlarımıza fırsat verildiğinde neleri başaracaklarını bir kez daha tüm dünyaya gösterdik" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
27
°
C
Çok Bulutlu
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç