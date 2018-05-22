Avrupa Şampiyonu hokeyciler çiçeklerle karşılandı

Sabiha Gökçen Havalimanı Emniyet Müdürü Nilgün Selvi ve polisler, Gaziantepli Hokeyin Sultanları’nı çiçeklerle karşılayarak hediyeler verdi.

Avrupa Hokey Federasyonu tarafından Avusturya’nın başkenti Viyana’da ‘Euro Hockey Club Challenge lll, Women 2018’ adıyla düzenlenen Avrupa Şampiyon Kulüpler Açık Alan Hokey Şampiyonası’nda güçlü rakiplerini geride bırakarak Avrupa Hokey Şampiyonu olan Gaziantep Polisgücü Kadın Takımı, İstanbul’da muhteşem bir törenle karşılandı. Uçaktan inişlerinde kendilerini karşılayan Sabiha Gökçen Havalimanı Emniyet Müdürü Nilgün Selvi ve polisleri gören genç hokeycilerin şampiyonluk mutluluğu ikiye katlandı. Gaziantep Polisgücü sporcuları, teknik kadro ve kulüp yöneticilerini çiçeklerle karşılayan Nilgün Selvi Avrupa’da kazanılan bu sportif başarının halka gurur verdiğini söyledi.

Gaziantep Polisgücü Spor Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan da Emniyet Müdürü Selvi’ye teşekkür ederek, "Bu başarı sadece Gaziantep’in değil aynı zamanda tüm Tükiye’nin ve Türk kadınlarının başarısıdır. Genç kızlarımıza fırsat verildiğinde neleri başaracaklarını bir kez daha tüm dünyaya gösterdik" dedi.