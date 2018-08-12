Avrupa Şampiyonu milliler İstanbul’a geldi

İsveç’te düzenlenen İşitme Engelliler 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası’nda, İşitme Engelliler 21 Yaş altı Futbol Milli Takımı finalde karşılaştığı Ukrayna’yı 4-0’lık skorla mağlup ederek, Avrupa Şampiyonu olarak yurda döndü. İstanbul Atatürk Havalimanı’na gelen ay-yıldızlı kafileyi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Savaş Gökmen, Şube Müdürü Kubilay Kalaycıoğlu ve sporcuların yakınları çiçeklerle karşıladı. Yapılan karşılamanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Ali Metin, çok gururlu ve mutlu olduklarını söyledi.

"Bizi destekleyen herkese teşekkür ediyorum”

Böyle bir şampiyonluğun kendilerini çok mutlu ettiğini ifade eden Metin, "Bizi destekleyen tüm arkadaşlara, milletimize ve İsveç’teki gurbetçilerimize teşekkür ediyorum. Maç biter bitmez bizi arayan Türkiye Futbol Federasyonu’ndan Cengiz Zülfikaroğlu’na buradan ayrıca teşekkürlerimizi sunuyoruz. Riva’da bu çocuklarımızın kamp yaparak oraya gitmesi çocuklarımıza daha çok heves ve kuvvet verdi" şeklinde konuştu.

"Ukrayna’yı eze eze yendik"

Deneyimli teknik direktör, Ukrayna maçının zor geçtiğini söyleyerek,

"Ukrayna iyi bir takım. İlk devre 3-0 bitti. Daha sonra 75. dakikada 4. gölü attık. Golün

ardından işi başka şekle taşımaya başladılar. Çocuklara tekme attılar. Yedek kulübesine saldırdılar. Türk seyircisiyle diyalog kurmaya çalıştılar. Hakem de bu hareketleri boş bırakmadı. 3 oyuncularını kırmızı kartla oyun dışı bıraktı. Biz eze eze yendik" açıklamasını yaptı.

Kasım Kılınç: "Şimdi şampiyon olarak döndük"

Şampiyon olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren takım kaptanı Kasım Kılınç ise "Finalde şampiyon olduk. 2 yıl önce şampiyon olamadığımız için üzülmüştük. Şimdi şampiyon olarak döndük. Bize destek veren herkese teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Ali Dalkıran: "Deneyimli bir takım olduk"

Çevirmen aracılığıyla konuşan futbolcu Ali Dalkıran da 2 yıl önce Polonya’da da 2. olduklarını hatırlatarak, "Orada şampiyonluk nasip olmadı burada şampiyon olduk. Çok mutluyuz. Yeni arkadaşlarımız tecrübe kazandı. Daha deneyimli bir takım olduk" şeklinde görüş belirtti.

Yapılan açıklamaların ardından kırmızı-beyazlılar şampiyonluk kupasıyla objektiflere poz verdi.