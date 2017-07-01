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01 Temmuz 2017 21:23

Avrupa şampiyonu Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı, yurda döndü

23.

Avrupa şampiyonu Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı, yurda döndü

01 Temmuz 2017 21:23

Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası finalinde Büyük Britanya’yı yenerek, şampiyon olan Erkek Milli Takımı, İstanbul’a geldi.


İspanya’nın Tenerife şehrinde organize edilen Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası, Erkek Milli Takım, finalde Büyük Britanya’yı yenerek, şampiyon oldu. Kupayı Türkiye’ye kazandırarak büyük başarı sağlayan milliler, yurda döndü. Sabiha Gökçen Havaalanı’ndaki karşılama törenine Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Türkiye Basketbol Federasyonu İkinci Başkan Vekili Methi Bengisu, İstanbul Ak Parti Miletvekili Mehmet Muş ve Pendik Belediye Başkanı Kenan Şahin ile sporcu aileleri katıldı.



“Bayrağımızı daha yükseklere çekmek istiyoruz”


Karşılama töreninde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Milli Takım Başantrenörü Can Aksu, şampiyonlukta herkesin emeğinin olduğunu söyleyerek, “Öncelikle kulüp antrenörlerine, başkanlarına, eski milli takım antrenörlerine çok teşekkür ediyorum. Herkesin emeği var. Bu bize nasip oldu. Tarihimizde ilk defa Avrupa birincisi olduk. İnşallah bayrağımızı daha yükseklere çekmek istiyoruz. Şampiyon olmak için geldik buraya. Çocuklara isteyerek geldiler. Allah’ıma çok şükür olsun, bayrağımızı göndere çektirdik, İstiklal Marşı’mızı söylettik. Çok mutluyuz. Bizi destekleyen herkese teşekkür ederiz. Şampiyonluğumuzu gazilerimize, şehitlerimize ve bütün Türk halkına armağan ediyoruz” diye konuştu.



“İngiltere’den hesabımızı almış olduk”


İngiltere’ye finalde daha önce de kaybettiklerini hatırlatan Aksu, “Geçen sene Rio’da kaybettik. Çocuklar artık hazmedemediler. Bu maçı kesinlikle alacağımızı konuştu. Onun planını yaptık. Grupta da yenmiştik. Gruptaki maç ölçü olmuyor. Çocuklar maçın başından sonuna kadar kopmadan oynadılar. İngiltere’den de hesabımızı almış olduk. Şu an Avrupa’nın en büyüğü bizi. İnşallah Dünya Şampiyonası’nda da Türkiye’yi en iyi şekilde temsil edip, derece yapmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.




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