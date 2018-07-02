Avrupa şampiyonu VakıfBank’ın bayrağı köprüde dalgalanıyor

kez katıldığı CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final’de Avrupa’nın en büyük kupasını 4. kez Türkiye’ye getiren VakıfBank Spor Kulübü’nün 4 yıldızlı bayrağı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne asıldı. Üzerinde Avrupa şampiyonluklarını simgeleyen yıldızların olduğu bayrak, bir hafta boyunca köprüde dalgalanacak.

Romanya’nın başkenti Bükreş’te 4-6 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final’de üst üste 2 toplamda ise 4. kez Avrupa’nın en büyük kupasını müzesine götüren VakıfBank Spor Kulübü’nün 4 yıldızlı bayrağı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne asıldı. Üzerinde kazanılan 4 Avrupa şampiyonluğunu simgeleyen yıldızların olduğu bayrak, bir hafta boyuncu köprüde dalgalanacak.

CEV Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk şampiyonluğunu 2011 yılında kazanan sarı-siyahlılar, 2013 ve 2017 şampiyonluklarının ardından Bükreş’te düzenlenen 2018 CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final’de üst üste 2 toplamda ise 4. kez en büyük kupayı Türkiye’ye getirdi.