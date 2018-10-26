“Avrupa Şeref Bayrağı Ödülü” Büyükçekmece Belediyesi'ne

Büyükçekmece Belediyesi, 1955 yılından bu yana Avrupa Konseyi, Parlamenterler Meclisi tarafından verilen ve Avrupa'nın en köklü ve prestijli ödülü olan Avrupa Ödülleri kapsamında “Avrupa Şeref Bayrağı” ödülüne layık görüldü.

Büyükçekmece Belediyesi'nin ödülü 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri sırasında Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'e takdim edilecek. Uluslararası alanda yaptığı faaliyetler, kardeş şehir ilişkileri ve yerel demokrasiyi geliştirme çalışmalarından ötürü Avrupa Şeref Bayrağı Ödülü ile taçlandırılan Büyükçekmece Belediyesi, büyük bir başarılara imza atarak Türkiye'nin gururu oldu. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi tarafından 2015 yılında “Avrupa Diploması”na da layık görülen Büyükçekmece Belediyesi, yenilikçi ve özgün çalışmalarıyla tüm dünya tarafından büyük beğeni topluyor. Her yıl 8 sadece belediyeye verilen bu ödül için bu yıl 47 üye ülkeden binin üzerinden başvuru yapılmıştı.

“Büyükçekmece ailemin ödülüdür”

Türkiye'yi Avrupa'da başarılı projelerle temsil etmekten ötürü mutluluk duyduğunu belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Avrupa Şeref Bayrağı Ödülü tüm büyük Büyükçekmece ailemin ödülüdür. Bu onur Büyükçekmece ailesine aittir. Ülkemizi Avrupa'da temsil etmek, başka ülkelerde başarılar elde ederek bu tür ödüllere hak kazanmak gurur verici. Büyükçekmece Belediyesi olarak Avrupa'da da çalışmalar yürütüyoruz ve başarılı oluyoruz. Özellikle Cumhuriyetimizin 95'inci yıldönümü kutlama törenlerinde takdim edilecek ödül, Cumhuriyet kutlamalarını da taçlandıracaktır. Ödülü kazanmamızda en büyük destekçimiz olan Büyükçekmece aileme teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Avrupa Şeref Bayrağı Ödülü, Moldova Cumhuriyeti Parlamenteri tarafından Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'e takdim edilecek.