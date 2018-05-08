Avrupa üçüncüsü Serbest Güreş Milli Takımı yurda döndü

Şampiyonanın yapıldığı Kaspiysk’ten kara yoluyla Rusya’ya bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti’nin başkenti Grozni’ye geçen ay-yıldızlı kafile, buradan tarifeli uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı’na ulaştı.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, şampiyonada altın madalya kazanan Taha Akgül ve Soner Demirtaş ile bronz madalya elde eden Recep Topal, Serdar Böke ve Selahattin Kılıçsallayan iç hatlardan Ankara’ya hareket etti. Serbest milli takım antrenörleri de Ankara’ya geçen kafilede yer aldı.

Başkan Musa Aydın, serbest, grekoromen ve kadın milli takım antrenörleri, Avrupa Şampiyonası’nda madalya alan güreşçiler, daha sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne geçerek Ak Parti Grubunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, yaptığı açıklamada Dağıstandaki şampiyonanın son yılların en zorlu Avrupa şampiyonası olduğunu belirterek, “Dağıstan’da güreş çok seviliyor. Özellikle serbest stil maçlarında tamamen dolu tribünler önünde oynadık. İlk defa bu şampiyonada ülkemizi büyükler de temsil eden güreşçilerimiz vardı. Ama her şeye rağmen yine rekorları altüst ettik. Türkiye güreş takımları ilk kez bir Avrupa şampiyonasını 13 madalya ile kapattı. Üstelik hem serbest hem de kadınlarda Takım halinde Avrupa üçüncüsü olduk. Grekoromende ise 6. olduk ancak bu stilde hakemler çok hakkımızı yedi. Özellikle Rahman’ın maçında 3 hakem tuş kararı vermesine rağmen Alman masa hakemi kararı inanılmaz bir şekilde iptal etti ve maçı kaybettik. Bu maçın ardından gerekli girişimlerde bulunduk ve bu hakem mutlaka ceza alacak. Biz Türkiye Güreş takımları olarak büyük başarılar almaya devam ediyoruz. Artık bu şampiyona geride kaldı şimdiden Ekim ayında yapılacak olan Dünya Şampiyonası için hazırlıklarımıza başlıyoruz” şeklinde konuştu.