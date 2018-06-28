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28 Haziran 2018 18:49

Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Meclisinde Türkiye aleyhine rapor reddedildi

İstanbul Büyükçekmece Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleşen Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Meclisi İzleme Komitesi toplantısında Türkiye aleyhine hazırlanan rapor reddedildi.

Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Meclisinde Türkiye aleyhine rapor reddedildi

28 Haziran 2018 18:49


Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Meclisi İzleme Komitesi toplantısı, Büyükçekmece Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıda gündem harici madde olarak görüşmeye alınan “Türkiye’de yapılan son seçimlerin demokratik olmadığı, baskı altında yapıldığı ve iktidar partisinin kamuya ait kaynakları kullandığı, tutuklu bulunan PKK’lı belediye başkanları ile ilgili Türkiye aleyhine hazırlanan rapor” reddedildi. Önce gündeme alınması için oylamaya sunulan rapor, oylanarak gündeme alındı. AK Parti, MHP ve CHP’li üyelerden oluşan Türk Delegasyonu’nun özverili çalışmaları sonucunda rapor genel kurulda reddedildi. Avrupa Yerel Yönetimler Meclisinin daha önceki toplantılarında da sıkça gündeme getirilen rapor, bugün genel kurulda yapılan oylama ile reddedildi.




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