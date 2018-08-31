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31 Ağustos 2018 10:24

Avrupa’da elektrikli araç sayısı 1 milyonu aştı

Avrupa’daki elektrikli araç sayılarına yönelik yapılan araştırmaya göre; Haziran ayı itibarıyla Avrupa’daki elektrikli araç sayısının 1 milyonu aştığı saptandı.

Avrupa’da elektrikli araç sayısı 1 milyonu aştı

31 Ağustos 2018 10:24

Türkiye’de ise yılın ilk yarısında elektrikli ve hibrid otomobil satış adedi 2 bin 263 olarak gerçekleşti.



Medya takip ve raporlama ajansı PRNet’in EV-Volumes verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Avrupa’daki elektrikli araç sayısının 1 milyonu aştığı saptandı. Böylelikle, Avrupa’nın bu alanda 1 milyonluk sınırı geride bırakan ikinci bölge olduğu görüldü. Çin’de ise sadece geçtiğimiz yıl 1 milyon elektrikli araç satışına rastlanırken, Çin’in zirveyi kimseye kaptırmadığı gözlendi. ABD’de bu alanda büyük bir pazara sahip olurken, 900 binlik elektrikli araç satışının gerçekleştiği kaydedildi.



Avrupa’da 2018’in ilk yarısında 195 bin elektrikli araç satışı gerçekleşti


Ajans Press ve PRNet’in konuyla ilgili gerçekleştirdiği medya araştırmasında yazılı basına yansıyan haber adetleri belli oldu. Gerçekleştirilen medya incelemesinde, 2017 yılından itibaren elektrikli araçlarla ilgili 9 bin 970 haber yansıması tespit edildi.Raporda, 2018 yılının ilk yarısındaki verilere yer verilirken, Avrupa’da sadece 6 ay içinde 195 bin elektrikli araç satışının gerçekleştiği ortaya çıktı. Bu rakamlar geçen yılla kıyaslandığında da yüzde 42’lik bir artış olduğu saptandı. 2018 yılının ikinci yarısında da bu artışın devam edeceği öngörüler arasında yer aldı. Avrupa’da elektrikli araç satışıyla liderliği elinde bulunduran ülke Norveç olarak görüldü. Norveç’i Almanya, Birleşik Krallık ve Fransa’nın takip ettiği belirlendi.



Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçları Platformu (TEHAD) verilerinden alınan bilgilere göre ise Türkiye’de 2018 yılının ilk 6 aylık döneminde gerçekleştirilen elektrikli ve Hibrid otomobil satış adedi 2 bin 263 olarak görüldü. Böylelikle 2017 yılının aynı dönemine oranla yüzde 61,5 artış gerçekleştiği gözlendi.




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