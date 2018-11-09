Avrupa'da Türkiye'nin yüzünü Fenerbahçe güldürdü

Tek galip gelen takım olan Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde evinde karşılaştığı Anderlecht'i 2-0 mağlup etti.

Avrupa kupalarında dördü hafta müsabakaları sona ererken, Türk takımları istediği sonuçları elde edemedi. Avrupa'da mücadele eden 4 Türk takımından sadece Fenerbahçe rakibini mağlup etme başarısı gösterdi. Beşiktaş berabere kalırken, Galatasaray ile Akhisarspor da mağlup oldu.

Bu hafta sahneye ilk olarak Galatasaray çıktı. Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda deplasmanda Schalke 04'e 2-0 mağlup oldu. Daha sonra Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda evinde Anderlecht ile mücadele etti ve sahadan 2-0 galip ayrıldı. Avrupa Ligi'nde oynayan diğer Türk takımlarından Beşiktaş I Grubu'nda deplasmanda Genk ile 1-1 berabere kalırken, J Grubu'nda yer alan Akhisarspor ise sahasında Sevilla'ya 3-2 mağlup oldu.