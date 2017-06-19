‘Avrupa’da Yılın İşadamı Ödülü’nü Turgut Torunoğulları aldı

‘Avrupa’da Yılın İşadamı Ödülü’ Turgut Torunoğulları aldı.

‘Yılın Starları Ödülü’ sahiplerini buldu. EdelStaal Group Yönetim Kurulu Başkanı olarak uzun bir süredir DEİK’in (Diş Ekonomik İlişkiler Kurulu) Avrupa Komite Başkanlığı’nı da yürüten Avrupalı Türk iş-adamı Turgut Torunoğulları, ‘Avrupa’da Yılın İşadamı Ödülü’ne layık görüldü. Turgut Torunoğulları, ödülünü Ticaret ve Sanayi eski Bakanı Ali Coşkun’dan aldı.

Ödülünü almadan önce konuşma yapan Torunoğulları, Avrupalı Türklerin, hem Avrupa ailesinin bir parçası olduğunu ifade etti hem de Türkiye’nin vazgeçilmez bir parçası olduklarını vurguladı.

Herkes Türkiye’yi anlattı ben biraz da Avrupa’daki büyük Türk ailesini sizlere anlatacağım diyen Torunoğulları, ‘’5 milyon 600 binlik nüfusuyla ve 140 bin girişimcisiyle, 100 milyar’a yakın ciroso’yla yaşadıkları ülkelerde ve Türkiye’nin kalkınmasına kattıkları o katma değerle mütevazı bir yaşam süren o insanlardır. Ben o emek sarf eden insanlar adına aranızda olmaktan gurur duyuyorum. Biz Avrupa’da günümüzde yönetilen değil artık yöneten durumuna geldik. Avrupa’da birçok ülkeden büyük bir katma değerle işte buradayız. Bu ödülü işte bu anlayışla, Avrupa Türk ailesi adına alıyorum. Başta ailem olmak üzere, 40 yıla aşkın bir süredir EdelStaal Grubu’nda beraber çalıştığım ortaklarım ve yöneticilerim başta olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum’’ dedi.