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21 Haziran 2017 12:55

“Avrupa’daki Eurofins laboratuvarları içinde ilk 5’e girmeyi hedefliyoruz”

Dünya gıda analiz liderlerinden Eurofins, gelecek hedeflerini açıkladı.

“Avrupa’daki Eurofins laboratuvarları içinde ilk 5’e girmeyi hedefliyoruz”

21 Haziran 2017 12:55

Eurofins Turkey Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Pala, “Avrupa’daki Eurofins laboratuvarları içinde ilk 5’e girmeyi hedefliyoruz” dedi.


Kısa süre önce Gözlem Gıda Kontrol ve Araştırma Laboratuvarlarını satın alan dünya gıda analiz liderlerinden Eurofins, gelecek hedeflerini açıkladı. 160 milyar dolarlık büyüklüğe sahip Türk gıda sanayini, gıda analizleri ile dünya pazarında farklılaştıracaklarını belirten Eurofins Turkey Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Pala, “Özellikle ihracat pazarında var olan markalarımıza sunacağımız hizmetlerle onların maddi ve manevi zarar görmelerinin önüne geçeceğiz. Türkiye bizim için stratejik bir pazar. Eurofins Turkey olarak hedefimiz, dünyada fark yaratan analizlerimiz ile 5 yılda ciromuzu 5 kat artırmak” dedi.




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