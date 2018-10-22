Avrupa'nın beyaz eşya ve otomobillerinin bağlantı elemanları Türkiye'den

Avrupa'da üretilen beyaz eşyada kullanılan bağlantı elemanlarının yüzde 90'ının, otomotivde kullanılanların ise yaklaşık yüzde 10'u Türkiye üretimi.

Türkiye bağlantı elemanlarında Avrupa'da ilk üçe girerken, üretimde kullanılan yerli hammadde oranı yüzde 10'dan yüzde 90'a yükseldi. Yılsonu ihracat hedefi 450 milyon dolar, 2023 hedefi ise 1 milyar dolar olarak belirlendi.

Çelik İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Tecdelioğlu, Avrupa'da üretilen bir beyaz eşyada kullanılan bağlantı elemanlarının yüzde 90'ının, otomotivde kullanılanların ise yaklaşık yüzde 10'unun Türkiye üretimi olduğunu söyledi. Tecdelioğlu, “Avrupa'da rakibimiz Almanya ve İtalya, en büyük rakibimiz ise Uzakdoğu ülkeleri” dedi.

Bağlantı elemanlarında hammaddenin çok önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Tecdelioğlu, yaptıkları çalışmalar ile yüzde 10 civarında olan yerli hammadde üretimini yüzde 90'a çıkarıldıklarının altını çizdi. Üretici sayısının da 200'ün üzerine çıktığı bilgisini veren Tecdelioğlu, şöyle devam etti:

"Diğer bir önemli nokta fuarlar. Katıldığımız fuarlarda makine ve kalıpçılar ile ilişkileri geliştirip onlara Türkiye'yi tanıttık. Önceki yıllarda 16 milimetreye kadar yapılan üretim, çalışmalarımız sayesinde 28 milimetreye kadar çıktı. Ayrıca Türkiye'nin filmaşin üretimi yüzde 100'ün üzerinde arttı. Bağlantı elemanlarına filmaşin üretimi yapıyorsanız katma değerli her şeyi üretebilirsiniz demek".

Çelik İhracatçılar Birliği'nin kurulmasının ardından sektörde ciddi bir büyüme yaşandığına işaret eden Tecdelioğlu, "Şu an cıvata ve bağlantı elemanlarında dünyada ilk 10'da, Avrupa'da ilk 3'teyiz. İthalat ve ihracat toplamı yaklaşık 800 bin ton civarında. Pazar büyüklüğümüz ise 2 milyar dolar" dedi.

Türkiye'nin bağlantı elemanlarını 171 ülkeye ihraç ettiğini ve bu ihracatın yüzde 73'ünün de Avrupa'ya gerçekleştiğini anlatan Tecdelioğlu, "Avrupa'ya olan ihracatın yarısından fazlası Almanya'ya yapılıyor. Bağlantı elemanları en çok otomotiv- makine, beyaz eşya sanayi sektöründe kullanılıyor. Otomotiv sektöründe, Avrupa'da üretilen bir otomotivde kullanılan bağlantı elemanının yaklaşık yüzde 10'u Türkiye üretimi. Beyaz eşya sektöründe ise yüzde 90 Türkiye üretimi bağlantı elemanları kullanılıyor" diye konuştu.

Tecdelioğlu, Türkiye'nin hammadde ithalatının ton başına 729 dolar olduğunu ifade ederken, vida, cıvata, somun ihracat ortalamasının ise ilk 9 ayda ton başına 3 bin 700 dolar olarak gerçekleştiğini söyledi.