Avrupa’nın en büyük ikinci festivali Samsun’da

Türkiye’nin ilk ve tek Ekstrem Sporlar Festivali olan ve doğa harikası Şahinkaya Kanyonu’nda Samsun Büyükşehir Belediyesi ve SAMTAB tarafından birlikte düzenlenen ekstrem sporlar festivali ‘Uluslararası FalconFest’ ikinci yılında önemli bir başarıya imza attı. Festivale kısa bir süre kala 9 branşta 670 sporcu kayıt yaptırdı. Ulaşılan bu rakamla birlikte ‘FalconFest’ Avrupa’nın en büyük ikinci ekstrem sporlar festivali konumuna geldi. Şahinkaya Kanyonu’nda 4-9 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan ekstrem sporlar festivaline Kano, Dragon Bot, Yamaç Paraşütü, Paramotor, BASE Jump, Slackline/Highline, Kaya Tırmanışı, Trekking ve Dağ Bisikleti olmak üzere 9 spor dalında 14 ülkeden her biri alanlarında uzman 670 sporcu katılacak.

Vezirsuyu Tabiat Parkı’ndaki etkinlikler ise festivalin açılış günü olan 4 Ağustos’taki Dağ Bisikleti Yarışı ile başlayacak. Festivalin ikinci gününde başlayan kano etkinliği, bisiklet gezisi ve slackline etkinlikleri 9 Ağustos’a kadar devam edecek. 7 - 9 Ağustos tarihleri arasında katılımcılar, düzenlenen pilates ve egzersiz aktivitelerine de katılabilecek. Vezirsuyu Tabiat Parkı aynı zamanda festival boyunca birçok grubun konserlerine de ev sahipliği yapacak.

Öte yandan festival kapsamında 5 Ağustos 2018 tarihinde Türkiye’nin ilk uzun mesafe triatlonu olan Samsun Triatlonu Çobanlı İskelesi Atakum’da gerçekleştirilecek. Etkinlik kapsamında sprint (kısa), olimpik ve uzun mesafe olmak üzere üç ayrı disiplinde yapılacak yarışmalara 9 ülkeden 350 uluslararası sporcunun katılması bekleniyor