Avrupa’nın en fazla karta sahip ülkesi Türkiye oldu

Medya takibinin önemli kurumu Ajans Press, Türkiye’deki kart kullanım oranlarını ve medya yansımalarını inceledi. Ajans Press’in Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Buna ek olarak, Türkiye, kart kabul noktasında yaklaşık 2,4 milyon adet kabul noktası ile Avrupa’da en fazla terminale sahip İtalya’nın önünde yer aldı.

ITS Medya ve Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya incelemesine göre kredi kartları haber çıkışlarıyla ekonomi sayfalarının gündeminde yer aldı. Kredi kartları geçtiğimiz yıl 17 bin 821 habere konu olurken bu rakam bir önceki yıl 16 bin 863 oldu. Elde edilen veriler neticesinde, geçen yıl yüzde 15 büyümeyle düzenli artış gösteren kartlı ödemeler, bu yıl da büyümeye devam etti. 2017 yılı Ocak ayında 49,9 milyar TL olan kartlı ödeme tutarının 2018 Ocak tarihi itibarıyla yüzde 22 artış göstererek 60,7 milyar TL’ye çıktığı görüldü. Türkiye’de artan dijital dönüşümün de etkisiyle, internetten yapılan kartlı ödemelerin son beş yıl içerisinde büyük oranda artışa geçtiği belirlendi. İnternetten yapılan kartlı ödemeler, Ocak ayında MTV ödemelerinin de denk gelmesiyle beraber, 10 milyar TL’nin üzerine çıktı. Böylelikle, 2017 yılında yüzde 14,5 olan internetten kartla yapılan ödemelerin, toplam kartlı ödemeler içindeki payı yeni bir rekor kırarak yüzde 16,4’e ulaştı.

En çok kartla alışveriş sevgililer gününde yapıldı

14 Şubat Sevgililer Günü’nde geçen yıl 1,9 milyar TL’lik kartlı ödeme yapılırken, bu yıl bu tutar 2,2 TL’ye ulaşarak, yüzde 16 artış göstermiş oldu. Sevgililer Günü haftasını içeren 8-14 Şubat tarihleri arasında, 1-7 Şubat haftasına göre en fazla yüzde 75’le kuyumculuk sektöründe yaşandı. Aynı dönem içerisinde sağlık/kozmetik ürünlerinde yüzde 15 artış yaşanırken, elektronik eşya sektörü yüzde 10 artışla en fazla artışın yaşandığı bir diğer sektör oldu.