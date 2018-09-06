Avrupa’nın en hızlı büyüyen beyaz eşya şirketi Türkiye’de de büyüyor

3 tesis ile bin 200 kişiye istihdam sağlayan ve Türkiye’nin en büyük 67. ihracatçısı olan şirketin Türkiye CEO’su Servet Akkaynak, "Candy Hoover Türkiye’ye güveniyor ve yatırım yapmaya devam ediyor. İtalyan-Türk sentezi bir şirket oluşturduk" dedi.

İtalyan beyaz eşya üreticisi Candy Hoover’ın Türkiye CEO’su Servet Akkaynak, beyaz eşya sektörü ve Candy Hoover için Türkiye’nin önemi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Akkaynak, "Türkiye Çin’den sonra dünyanın ikinci en büyük beyaz eşya üreticisidir. Konumu gereği özellikle Avrupa pazarları için Türkiye daha da önemli hale geliyor. Üretim, Ar-Ge ve işgücü gelişmişliğinin yanında yan sanayisi ile de dolaylı olarak 600 bin kişiye istihdam oluşturuyor. Türkiye’nin 6 ana beyaz eşya ürününde 2017 yılı üretimi 28,4 milyon adet ve bunun 20,6 milyon adeti ihraç ediliyor. Türkiye’de üretilen ürünlerin ana pazarı Avrupa’dır toplam ihracatın yüzde 73’üne tekabül ediyor ama bunun yanında Asya, Afrika ve Amerika’ya da ihracat yapılıyor. Avrupa’da en çok ihracat yapılan ana pazarlar ise yüzde 15 ile İngiltere ve yüzde 13 ile Almanya’dır. Bizim Candy Group olarak en güçlü olduğumuz ülkeler ise İngiltere, İtalya ve Fransa’dır" dedi.

"Hedef yıl sonuna kadar yüzde 30 büyümek"

Servet Akkaynak, şirketin Türkiye’deki üretim faaliyetlerine 2007 yılında pişirici cihazlar fabrikası ile başladığını ardından 2009 yılında İngiltere’de bulunan kurutma makinesi fabrikası da Türkiye’ye taşındığını belirterek, "Daha önce Çin’de bulaşık makinesi üretimi yapan Candy Group 2018 yılında bu üretimi de yeni kurduğu tesis ile Türkiye’ye kaydırdı. Yeni kurulan tesis Sanayi 4.0 prensiplerine göre faaliyet gösteriyor. Türkiye’de yalnızca Ar-Ge faaliyetlerine yaptığımız yatırım 25 milyon euronun üzerindedir. Şu an Candy Hoover Group üç üretim tesis ve bir pazarlama satış şirketi ile Türkiye’de 1200 kişiye istihdam sağlıyor, TİM verilerine göre 2017 yılında Türkiye’nin en büyük 67. ihracatçısı olduk. 2018 yılı sonuna kadar yüzde 30 büyüme hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye’yi en büyük ikinci üretim üssü olarak seçti

Akkaynak, "Türkiye, üretim tesisleri ile grubun en büyük ikinci üretim üssüdür. Hedefimiz Türkiye’yi grup için en önemli üretim merkezi haline getirmek" dedi.

"Küçük tedarikçileri bu süreçte koruyacağız"

Türkiye faaliyetlerinin ihracat ağırlıklı olduğu için kurdaki değişime karşı daha dirençli olduklarını belirten Akkaynak, "Kurdaki dalgalanmalar küçük tedarikçileri büyük üreticilere göre daha korumasız hale getiriyor. Binlerce kişiyi istihdam eden küçük tedarikçiler ülke ekonomisi için önemli biz de bu zor dönemde onların yanında olacağız. Küçük tedarikçileri bu dönemde özellikle koruyacağız. Hammadde ve yarı mamül girdilerinin maksimum seviyede yerlileştirilmesi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeni ürünler ’Yapay Zeka’lı

Candy Hoover ile bilgiler veren Servet Akkaynak, "Group 1945 yılında İtalyan Fumagalli ailesi tarafından İtalya, Brugherio’da kurulmuş, 73 yıllık bir şirket. Şu an Avrupa’nın en hızlı büyüyen beyaz eşya şirketi. Candy Group global stratejisinde ’akıllı’ ürünleri birinci sıraya koydu ve şu an tüm ürünler internete bağlanabilir olarak üretiyor. Bunun yanında çamaşır ve bulaşık makinelerinde bir adım ileriye giderek yapay zeka da ürünlere entegre ediliyor" dedi.

Türk-İtalyan sentezi şirket kültürü

Akkaynak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Candy Hoover Group yatırımlarına Türkiye’de de devam ediyor. Grubun daha önceki yatırımlarından hareketle, Doğu bloğu ülkeleri olarak bilinen ülkelerde üretim yatırımı gündemlerinde değil çünkü kaliteli işgücü ve devlet teşvikine ulaşılamadı. Bu sebeple Türkiye’nin üretim açısından önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Şirketimizin 2019 yılı Türkiye ana hedefi üretimi ve ihracatı artırmak. Bunun yanında yeni akıllı ürünler üreten yeni bantların da devreye alınması planlıyoruz. Büyümelere paralel olarak şu an Türkiye’de 1200 kişi istihdam eden grubun bu rakamı da artırması bekleniyor. Burada hybrid bir kültür oluşturmayı hedefliyoruz, İtalyan ve Türk sentezi bir şirket kültürüyle ve ’Işık Eskişehir’den Yükselir’ sloganıyla ile yola çıktık".