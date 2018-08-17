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17 Ağustos 2018 10:52

Avrupa’nın seçkin hukukçuları Çeşme’de buluşuyor

İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi, bu yıl 21’ncisini düzenlediği “Uluslararası İnsan Hakları Akademisi Yaz Çalıştayı” kapsamında Avrupa üniversitelerinin seçkin hukukçularını Çeşme’de bir araya getiriyor.

Avrupa’nın seçkin hukukçuları Çeşme’de buluşuyor

17 Ağustos 2018 10:52


İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Hukuk Fakültesi, her yıl düzenlediği Uluslararası İnsan Hakları Akademisi 21’nci Yaz Çalıştayı’nı bu yıl da Çeşme’de gerçekleştiriyor. Avrupa üniversitelerinden alanlarının en iyileri olarak nitelendirilen öğretim üyelerinin de katılımıyla düzenlenecek çalıştayda, ayrıca Avrupa’da ses getiren davalarla adını duyurmuş ünlü avukatlar da hazır bulunacak.



Hukukta en yeni gelişmeler tartışılacak


3 Eylül’de başlayıp 10 Eylül’de sona erecek çalıştay kapsamında düzenlenecek seminerler, her gün dört ayrı oturumda gerçekleşecek. Türk ve uluslararası hukukta en yeni gelişmelerin değerlendirilip tartışılacağı yaz çalıştayında, 15 Temmuz darbe ve işgal girişimi ile OHAL sonrası insan hakları alanında yaşanan iyileşmeler de ele alınacak.



Türkiye ve Avrupa’dan önemli isimler katılıyor


İKÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Güzel ile İKÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Bahri Öztürk’ün ev sahipliğinde organize edilen çalıştayın konukları; Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili Prof. Dr. Engin Yıldırım, Yargıtay 13. Ceza Dairesi Başkanı ve Yargıtay İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Vuslat Dirim, Almanya’nın önemli ceza hukukçularından ve Freiburg Max-Planck Enstitüsü Onursal Müdürü Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Albin Eser, Federal Almanya Yargıtay Onursal Başkanı Prof. Dr. Klaus Tolksdorf, Federal Almanya Danıştay Onursal Başkanı Marion Eckertz-Höfer, Viyana Yüksek Mahkemesi Başkanı Mag. Dr. Anton Sumerauer, Avusturya Yüksek Mahkemesi’nde görevli Başsavcı Prof. Dr. Gabriele Aicher, Almanya Leipzig Üniversitesinden Prof. Dr. Stephanie Schiedermair ve Prof. Dr. Dr. h.c. Helmut Goerlich, Almanya Giessen Üniversitesinden Prof. Dr. Dr. h.c. Walter Gropp, Almanya Leibniz Üniversitesi’nden Prof. Dr. Michael Nagel, Viyana Üniversitesinden Dieter Kindel ve Miskolc Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Akos Farkas gibi dünyanın önde gelen hukukçularının yanı sıra Almanya, İtalya, Fransa, Avusturya, Macaristan, Tunus, Rusya ve İngiltere’den öğretim üyeleri ile Avrupa’da ses getiren davalarla adını duyurmuş ünlü avukatlar olacak.



Dört başlık ele alınacak


Türk ve uluslararası hukukta en yeni gelişmelerin değerlendirilip tartışılacağı çalıştayda “Adil Yargılanma Hakkı”, “Adil Yargılama Yükümlülüğü”, “İfade Özgürlüğü”, ”Özel Hayat ve Aile Hayatının Korunması” ile “Mülkiyetin Korunması” başlıkları ele alınacak.




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