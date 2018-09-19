Avukat Hakları Grubu Başkanı Ahi'den toplu SMS iddiası

Gökhan Ahi; son günlerde İstanbul'daki avukatların telefonlarına sürekli toplu SMS atıldığını öne sürerek, “Avukatların kişisel bilgi ve verilerinin korunması konusunda sorumluluğu olan baro yönetiminin kişisel veri ihlaline ilişkin bu yasa dışı duruma karşı bir an önce önlem alması gerekir” dedi.

Avukat Hakları Grubu Başkanı Av. Gökhan Ahi, son günlerde İstanbul'daki avukatların telefonlarına sürekli toplu SMS atıldığını bildirdi. Yaklaşan İstanbul Barosu seçimlerinde grup olarak avukatların kişisel, mesleki ve ekonomik haklarını korumanın öncelikleri arasında yer aldığını belirterek, “Nitekim son günlerde avukatların cep telefonu numaralarına İstanbul Barosu Seçimlerine girmeye hazırlanan bazı avukat gruplarınca sürekli SMS atılması, akıllara kişisel verilerin bir şekilde hukuka aykırı olarak ele geçirilmiş olabileceğini getirmektedir” dedi.

‘‘Avukatların kişisel verileri güvende değil''

“Avukat Hakları Grubunda, kişisel veriler gibi konularda tecrübeli ve yetkin avukatlardan alınan hukuki görüş neticesinde; İstanbul Barosu'na kayıtlı binlerce avukatın cep telefonuna aynı anda SMS gönderilmesinin, söz konusu bilgilerin İstanbul Barosu'ndan hukuka aykırı yollarla mı temin edildiği yoksa İstanbul Barosu bilişim sistemlerinde bir sızıntı mı olduğu konusunda yoğun şüphe oluşturduğu ortaya konulmuştur” diyen Av. Ahi, “Nitekim mevzuat gereğince kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir kişiye ilişkin ad, soyad, TC kimlik numarası, iletişim bilgileri gibi her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Kişisel verilerimiz; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde işlenebilir; ilgili mevzuat gereğince avukatların kişisel verilerinin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almak İstanbul Barosu'nun görevidir” şeklinde konuştu.

‘‘Baro yönetimi teknik ve hukuki önlemler almalı''

İstanbul Barosuna kayıtlı binlerce avukatın kişisel bilgilerinin güvenliği konusunda bir şüphe var ise bu konuda doğrudan sorumlu ve muhatabın İstanbul Barosu yönetimi olduğunu vurgulayan Av. Gökhan Ahi, “Nitekim avukatların kişisel verilerinin hukuka aykırı olarak üçüncü kişilerle paylaşılıp paylaşılmadığı, yahut avukat veritabanına bir müdahale edilip edilmediği, bu hususta gerekli önlemlerin alınıp alınmadığı konusunda İstanbul Barosu'na Avukat Hakları Grubu olarak yazılı bir başvuru da yapılacaktır. Avukat Hakları Grubu, baroya her şeyden önce avukatın hakkını gözeten bir anlayış getirmeye kararlıdır” ifadelerini kullandı.