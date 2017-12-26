Ülkemizde de birçok kişi daha iyi şartlarda bir hayata sahip olma düşüncesiyle başta ABD, Kanada, İngiltere ve Avrupa olmak üzere yaşam kalitesi üst düzey olan ülkeleri tercih etmektedir. İlk tercihler arasında yer alan İngiltere’de yaşayabilmenin hayal olmadığını ve bunun 12 Eylül 1963 tarihinde imzalanan Ankara Antlaşmasıyla kağıda döküldüğünü ifade eden Hardal Global Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Şekip Hardal, “54 yıl önce imzalanan antlaşmayla birlikte, Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu Arasında bir ‘Ortaklık’ oluşturmuştur” dedi.

Bu antlaşmanın İngiltere’de yeni bir hayat kurmak isteyenlere büyük kolaylıklar getirdiğini ifade eden avukat Hardal, "Ankara Antlaşması Vizesi; Avrupa Birliği ile işbirliği anlaşmasını imzalayan ülkelerin vatandaşlarına, İngiltere’de iş kurma izni veren vizedir. Ankara Antlaşması Vizesi, başvuru yapan kişilere; İngiltere’de yaşama ve kendi işini kurma olanağı verir. Bunun için başvuruyu yapan kişi kendi işine sahip olmalı ve dolayısıyla da kendine yetecek kadar para kazanıyor olmalıdır. Bu vize ilk başta 1 yıl geçerli şekilde verilir. Sorunsuz geçirilen 1’inci yılın sonunda 3 yıllık olarak uzatılabilir. Böylece toplam 4 yıl İngiltere’de yaşayan ve kendi işinde çalışan kişi ‘Sürekli oturum izni’ alabilir. Kişi; bu izni alıp İngiltere’de 5 yılı tamamladığında ise eğer isterse İngiliz vatandaşlığına geçmek için başvuru yapabilir” diye konuştu.

Belgelerle ispatlanmalı

Ankara Antlaşması, İngiltere vizesinin, Türk vatandaşlarına İngiltere’de bir meslek sahibi olarak ve herhangi bir asgari şart (sermaye, dil, eğitim vb.) olmaksızın iş kurma ve sonrasında vatandaşlık alma olanağı sunduğunu ifade eden Hardal, tüm bunların gerçekleşebilmesi için başvuru sahibinin o iş alanı ile ilgili yeterli bilgi, tecrübe, sermaye ve gerçekçi bir iş planına sahip olmasını ve bunu belgelerle ispatlayabiliyor olmasının yeterli olduğunu ifade etti.

En az 6 ay kalmalı

İngiltere göçmenlik yasası tarafından sunulan göçmenlik yatırım kategorisi, varlıklı kişilerin İngiltere’de finansal yatırım yapmasını ve ailesiyle beraber ülkeye yerleşmesini desteklediğini bunun da beraberinde pek çok avantajı getirdiğini söyleyen avukat Şekip Hardal, şöyle devam etti:

“Göçmen Yatırımcı Programı, İngiltere’nin gönüllü finansal kuruluşuyla ortak girişimle sunulur ve daha yüksek bir seviyede yatırım yapanlara daha erken ikamet izni verilmesini sağlar. Bu program üç aşamalı bir sistem olarak hazırlanmıştır. Programa katılım hakkı kazanmak için, başvuranlar ölçütleri karşılamalı. Bununla birlikte kişi, hedeflediği işi kurmadan önceki dönemde ve kurma aşamasında kendinin ve bakmakla yükümlü olduklarının kalacak yer ve geçim masraflarını karşılayabilmeli. Yatırımcı ayrıca, İngiltere’yi ana ikamet yeri yapmalı ve yılın en az 6 ayını İngiltere’de geçirmelidir.”