Avukatlardan arzuhalcilere karşı hukuki mücadele

Gökhan Ahi; “Son yıllarda adliye önlerinde arzuhalci adı altında türeyen, vatandaşı yanlış yönlendiren, hukuki haklarını gaspa kadar varan yetkisiz kişilerce haksız menfaat elde edilmektedir. Bu konuda Avukat Hakları Grubu olarak gerekli şikâyet ve başvuruları yaptık, konuyu yakından takip ediyoruz” dedi.

Gökhan Ahi, son yıllarda arzuhalci adıyla adliye önlerinde bulunan kişiler ile ilgili açıklama yaptı. Yaklaşan İstanbul Barosu seçimlerinde grup olarak önceliklerinin avukatların ekonomik haklarını koruma olarak değerlendiren Ahi, “Nitekim mahkeme ve devlet organlarında temsil yetkisi yasalarla korunan şekilde avukat tekelindedir. Bu tekelin amacı hukuk eğitimi almış belirli staj ve aşamalardan geçmiş risk ve sorumluluk bilincine sahip kimselerin bu işleri yapması sistemin hızlı ve hukuk güvenliği içerisinde işler hale getirilmesidir. Ancak arzuhalciler yeterli bilgi ve donanıma sahip olmaksızın çok basit gibi görülen işlerde dahi büyük hatalar yaparak, ayda 40-50 bin TL'yi bulan, yargının bütün unsurlarından fazla haksız kazançlar elde etmektedir. Ancak bunun karşılığında risk ve sorumluluk almadıkları gibi bu işin eğitimini almış yüksek maliyetlerle avukat olmuş kimselerin kazançlarına da göz dikmiş olmaktadırlar” dedi.

Toplumun hak ve hukukunu riske atan, kanun tanımaz, aynı zamanda avukatların mesleki hak ve tekeline de zarar veren kişi ve oluşumlara karşı baronun sessiz kalmasını anlayamadıklarını söyleyen Ahi, “Arzuhalci ve benzeri kanunsuz kişilerle kararlılıkla mücadele edeceğimiz de bilinmelidir. Avukat Hakları Grubu, önce avukatın hakkını gözeten, avukatların aleyhine gelişmeleri seyreden değil bilakis aktif şekilde rol ve tavır alan bir anlayışı İstanbul Barosu'na getirmeye kararlıdır” ifadelerini kullandı.