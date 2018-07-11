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11 Temmuz 2018 12:40

Avusturya hükümeti tarafından çocukları ellerinden alınan çiftten oturma eylemi

Şiddet gördükleri iddiasıyla Avusturya hükümeti tarafından çocukları ellerinden alınan Ziya Çıldıroğlu ve Catrina Stone çifti, İstanbul’da bulunan Avusturya Başkonsolosluğu önünde oturma eylemi başlattı.

Avusturya hükümeti tarafından çocukları ellerinden alınan çiftten oturma eylemi

11 Temmuz 2018 12:40


Avusturya’da yaşayan Ziya Çıldıroğlu ve Catrina Stone, iftiraya maruz kalarak çocuklarının elinden alındığını belirterek Türk yetkililerden yardım istedi. Yaklaşık 1 yıl önce Kaya Stone (11) ve Melek Stone (9), şiddet gördükleri iddiasıyla Avusturya hükümeti tarafından ailesinden alınarak devlet yurduna yerleştirildi. Çocuklarını geri almak için girişimlerinin sonuçsuz kalması üzerine Ziya Çıldıroğlu ve Catrina Stone çifti, İstanbul’daki Avusturya Başkonsolosluğu önünde süresiz oturma eylemi başlattı.


Çocuklarının okuduğu okuldaki görevli doktor tarafından iftiraya maruz kaldıklarını söyleyen baba Ziya Çıldıroğlu, Türk yetkililerinden yardım istedi. Demokratik yollardan çocuklarını almak istediklerini belirten Ziya Çıldıroğlu, "Çocuklarımızı elimizden aldılar. Çocuklarımızı geri istiyoruz. Bu zulüm artık yeter. Türk ve Müslüman olduğumuz için çocuklarımızı aldılar. Hazırladıkları sayfalarca asılsız iddialarla çocuklarımızı ellerinde tutarak asimile ediyorlar. Kendi yalanlarıyla bizleri suçlu yapıyorlar. Bizi iki kez öldürmeye teşebbüs ettiler ancak çok şükür atlattık. Çocuklarımızı demokratik yollarla almak istiyoruz. Bizim tek arzumuz budur. Çocuklarımızla bizleri görüştürmüyorlar. Biz çocuklarımızla yaşamak istiyoruz’’ ifadelerini kullandı.


Müslüman ve Türk oldukları için çocuklarının ellerinden alındığını ifade eden anne Catrina Stone ise, "Bir yılı aşkın süredir çocuklarımızı ellerinde tutuyorlar. Bizi tehdit ederek öldürmeye çalıştılar. En ufak çocuğumuzu da elimizden alacaklarını söylediler ve biz de onu Amerika’ya götürdük. Çocuklarımız yurtlarda taciz olduğunu anlattı bize. Çocuklarımız hasta ancak bunu kabul etmiyorlar. Onlarla bağlantı kurmamıza izin vermiyorlar. Cumhurbaşkanımız Erdoğan’dan yardım istiyoruz’’ dedi.




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