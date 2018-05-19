Ay yıldızlı balonlar 19 Mayıs için gökyüzüne bırakıldı

Spor etkinlikleri, trampet, halk oyunları gibi gösterileri vatandaşlar ilgiyle takip ederken, etkinliklerde ay yıldızlı kırmızı balonlar da 19 Mayıs için gökyüzüne bırakıldı.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanırken, Kadıköy’de de birbirinden renkli etkinlikler gerçekleştirildi. Kadıköy Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikler Kalamış Atatürk Parkı’ndan start alan 12 kilometrelik parkurdan oluşan bisiklet turuyla başladı. Ardından Piri Reis Üniversitesi’nin Boru Trampet gösterisini ve halk oyunu ekibinin gösterisini çok sayıda vatandaş ilgiyle takip etti. Sonrasında etkinlikler Türkiye Liseler Arası Plaj Voleybolu Turnuvası İstanbul ayağı ile devam ederken kızlarda Kadıköy Lisesi şampiyon oldu. Vatandaşlar basketbol, trambolin, tırmanma duvarı, çubuk çekme, langırt, rodeo gibi birçok etkinlikle 19 Mayıs’ın tadını çıkarırken kadın ragbicilerin maçı da kıyasıya mücadeleye sahne oldu. Kadınların mücadelesinin sonrasında izleyicilerden ragbi öğrenmek isteyen vatandaşlar alana gelerek ragbi öğrenmek için çalışmalar yaptı. Genciyle yaşlısıyla her yaştan vatandaşın katıldığı etkinliklerde ay yıldızlı kırmızı balonlar 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için gökyüzüne bırakıldı.

“Herkesin Gençlik ve Spor bayramı kutlu olsun”

Kadıköy’de 19 Mayıs’ın coşkuyla geçtiğini ve alanda gerçekleştirilen birçok etkinliğe katıldığını ifade eden bir vatandaş, “19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı birçok etkinlik var Kadıköy’de bizde ragbi öğrenmeye geldik. Herkesin Gençlik ve Spor bayramı kutlu olsun” dedi.

“Gençlerin bu bayramlarımıza sahip çıkması lazım”

Ailesiyle birlikte 19 Mayıs’ı kutlamaya geldiğini ve çok eğlendiğini belirten bir vatandaş, "Kadıköy’de yaşamak bir ayrıcalık, çocuklarımızla hep beraber eğleniyoruz. Şurada bulunmak bile çok güzel, her türlü spor var. Arkadaşlar ragbi gösteriyor, bizde televizyonlarda görüyorduk ama ilk defa denedik. Gençlerin bu bayramlarımıza sahip çıkması lazım. Tüm Türkiye’nin Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyoruz” diye konuştu.