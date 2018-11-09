Ayakkabı numarası, şirket gelirlerini etkiliyor

Müşterinin ayakkaı numarası bile satınalama kararları hakkında veriler sunabiliyor.

“Beyin Araştırmaları ve Bilgisayar Teknolojileri alanlarında yaşanan baş döndürücü gelişmeler sayesinde yapay zeka uygulamaları çok mesafe kaydetti” diyen OptiWisdom CEO'su Doç.Dr. Şadi Evren Şeker, “Bilimin kat ettiği mesafelerle artık makinelerin öğrenmesini sağlayabiliyoruz. Yapay zekadaki temel ilke insanın bilinçaltı gibi çalışan, yani çok fazla değişkeni işin içine katarak karar verebilen ve bu yolla da karar tutarlılığını maksimize eden bir sistem oluşturmak; bu sistem içerisinde müşterinin ayakkabı numarası bile çok önemli. Dünyada yapay zeka uygulamaları o kadar çeşitli boyutlarda kullanılmaya başlandı ki pazarların dev firmaları milyar dolarlık gelirlerinin yarısından fazlasını bu yolla kazanır hale geldi. Eskiden müşteri bilgilerini depolamak bir sorun ya da hedefken artık günümüzde toplanan bu devasa verileri müşteriye pozitif katkı sağlayacak şekilde kullanmanın yolunu bulmak esas hedef oldu. Tabii müşteri faydası için işlenen bu veriler; işleyen firmalara da zaman, kaynak, sermaye, çalışan verimliliği ve gelir artışı konularında artı değer sağlamaya başlıyor" dedi.

Firmalara ve devlet kurumlarına; ellerindeki çok çeşitli müşterilere ait datalarını bizimle ya da üçüncü kişilerle paylaşmalarına gerek olmadan analiz eden ve müşterilerinin hareketlerini ya da benzer hareket eden insanların bir sonraki satın alım davranışlarını tahmin etmeyi başaran yapay zeka uygulaması kurduklarını belirten Şeker, "Hatta kurmakla kalmıyor eğitim ve danışmanlık hizmetlerini de sunuyoruz. Yapay zeka uygulaması yoluyla örneğin; firmalar bir ürünü alan kişiye ne tavsiye edilebileceğini, hangi müşterilere nasıl kampanya yapılabileceğini, ödeme sistemlerinde oluşabilecek fraud (kayıp/kaçak) risklerini ön gören sistemler oluşturmayı başarıyor ve müşterilerinin ihtiyaçlarını satın alma anında fark ederek satışa çevirebiliyor, böylece gelirler artmaya başlıyor. Birçok etkeni yaş, cinsiyet, meslek, memleket, eğitim durumu, satınalma aralığı ve hatta biraz abartılı olmakla beraber giysi bedeni ile ayakkabı numarası bile birbirinden çok ilgisizmiş gibi görünse de aslında insanların genel davranış ve satınalma kararları hakkında çok büyük veriler sunabiliyor. Bu verileri yapay zeka ile kullanmaya başlayan işletmeler halihazırdaki kazançlarına kazanç katıyor ve kaynaklarının yanında yatırımlarını da en verimli şekilde arttırmayı başarıyor” dedi.