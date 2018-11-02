İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ayakkabıları fotoğraf sergisine taşıdı

Maltepe Belediyesi Prof.

Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi kasım ayı sanat etkinlikleri, hukuk öğrencisi ve fotoğraf meraklısı Mert Öztekin'in, “Bir Çift Ayakkabı” isimli fotoğraf sergisinin açılışıyla başladı.


Pop art akımının öncüsü Amerikalı ressam Andy Warhol'un, “Elmas Tozu Pabuçlar” ve Hollandalı sanatçı Vincent Van Gogh'un “Ayakkabılar” serisinin, sergisinin çıkış noktasını oluşturduğunu belirten Öztekin, “Van Gogh'un ayakkabı serisine bakarak, insanlar farklı yorumlarda bulunuyor. Kimisi, Van Gogh'un ayakkabısı, kimisi paydos etmiş bir işçinin ayakkabısı olduğunu söylüyor. Kimisi kendi anıları, geçmişiyle ilişkilendirebiliyor. Somut bir varlık olan ayakkabıları göründüğünden farklı olarak yoruma açtım. Bir insanın içsel benliğiyle ilintilediği ayakkabıyı, serginin başlıca metaforu olarak kullandım” dedi. Sergide Öztekin'in, İstanbul'un Fatih, Karaköy, Üsküdar semtlerinde ve Yalova'da bit pazarında, 2017 yılının yaz aylarında çekimini yaptığı fotoğraflardan kareler, sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergi, 11 Kasım'a kadar Galeri Maltepe'de sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.