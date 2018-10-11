“Ayakkabının Oscarları” sahiplerini buldu

Ticaret Bakanlığı'nın destekleriyle, “İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği” bünyesinde ayakkabı sektöründe tasarım ve inovasyona katkıda bulunmak ve katma değerli ürün ihracatını artırmak amacıyla düzenlenen “3.Uluslararası Ayakkabı Tasarım Yarışması” ödülleri sahiplerini buldu.

3.Uluslararası Ayakkabı Tasarım Yarışması'nın açılış konuşmasını yapan İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Şenocak “Sektör olarak ihracatta katma değer için tasarımın önemine yürekten inanıyoruz. İhracatçılarımız yaşadığı her türlü zorluğa rağmen, üretmeye, ihracatta rekorlar kırmaya ve yeni başarı hikayeleri yazmaya devam ediyor. Ayakkabı sektörümüzde çift başına 60 dolara varan çok yüksek ihracat değerlerine ulaştık. Bu rakamı daha da yukarılara taşımanın yolu tasarımdan, o yani bu salondan geçiyor” dedi.

2018 yılını tüm zamanların ayakkabı ihracatı rekoru ile kapatacaklarını vurgulayan Şenocak, “Sektörümüzün en önemli alt bileşenlerinin başında hiç şüphesiz ayakkabı sektörü geliyor. 2018 yılının ilk dokuz ayında 170 ülkeye, 703 milyon dolar değerinde ayakkabı ihracatı gerçekleştirdik, bu ihracat ile 2016 yılı ihracatımızı yakaladık. İnşallah önümüzdeki 1 ayda 2017 yılı ihracatımızın tamamını aşacağız ve 2018 yılını siz ihracatçılarımızın gayretleri ile tüm zamanların ayakkabı ihracat rekoru ile kapatacağız. Her ne kadar ihracatımızdaki artış hepimizi sevindirse de; o biz bu artışı yeterli görmüyoruz. İhracatımızı sadece nicelik olarak değil, nitelik olarak da artırmak zorundayız. Sizlerle bu akşam bir arada olmamızın en önemli sebebi de işte bu zorunluluk. Türkiye, ayakkabı sektörü bugün dünyanın çift bazında en büyük 6. üreticisi, 8. İhracatçısı. Ancak değer bazında 25. Sırada yer alıyoruz. Bu durumu değiştirmek zorundayız. Bunu da ancak katma değerli ihracatımızı artırarak yapabiliriz. Bunu yapmanın en etkili yolu da tasarım gücümüzü artırmak. Üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz bu yarışma ile bu amaca katkı sağlamaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Kadınlar kategorisinden birinci olan Dila Korkmaz 15 bin TL, ikinci Melih Öz 10 bin TL, üçüncü Gamze Gürtaşar 5 bin TL, Erkekler kategorisinde birinci olan Oya Cevizkaya 15 bin TL, ikinci Kaan Eratalay 10 bin TL, üçüncü Alparslan Şendağlı 5 bin TL ve yurt dışı eğitim ödülünün sahibi oldu. Ayrıca genç tasarımcılar eğitim süreçlerine katkıda bulunacak tasarım tabletleriyle de ödüllendirildi.