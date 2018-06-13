Ayazağa’da fabrikada yangını sürüyor

Öte yandan yangın İstanbul’un dört bir yanından görülüyor.

Sarıyer Ayazağa Cendere Caddesi’nde bulunan pres fabrikasında bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm fabrikayı sardı. Yangına Şişli, Kağıthane, İstinye, Beşiktaş, Gazi itfaiye grupları müdahale ediyor. Yangını söndürme çalışmalarına helikopterler de müdahale ederken, yer yer patlamalar da oluyor. Öte yandan yangın İstanbul’un dört bir yanından görülüyor. Bu arada yangının ormana yakın olması nedeniyle ormanlık alana sıçramasından endişe ediliyor.