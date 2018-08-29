Belgü, "Türk ekonomisini daha da ileriye taşımak için devletimiz ve tüm paydaşlarımızla iş birliğine hazır ve iletişime açık olduğumuzun altını çizmek isteriz" dedi.

AYD Başkanı Hulusi Belgü, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın başta alışveriş merkezleri olmak üzere gayrimenkullerde dövizle kiralama ve satışın önüne geçmek için gerekli çalışmaların yapılacağına yönelik açıklamaları üzerine açıklama yaptı.

Her şeyden önce alışveriş merkezi yatırımcıları olarak her zaman milletin, devletin ve milli para birimi Türk lirasının yanında olduklarını belirten Belgü, "Bugüne kadar 55 milyar dolar yani 330 milyar Türk lirasına ulaşan AVM yatırımlarımızın yaklaşık olarak yüzde 30’u yani yaklaşık 15 milyar doları (100 milyar Türk lirası) yabancı yatırımcılar tarafından yapılmıştır. Bu yatırımlar gerçekleşirken bankalar tarafından yapılan 10-15 yıllık fonlamanın önemli bir bölümü Türk Lirası fonlamanın bankalar tarafından tercih edilmemesi sebebi ile- yabancı para birimleri ile yapıldı.

Bakanımızın yaptığı açıklamada alınacak önlemlere ilgili olarak yabancı para birimi ile yapılan fonlamayı yani kredi borcu olan yatırımcıyı koruyacaklarını açıklamış olması, bizim her zaman altını çizdiğimiz ülkemiz için son derece kıymetli olan yabancı yatırımcılarımızın haklarının korunacağının göstergesi olması açısından son derece kıymetlidir. Zira son 5 senede Türkiye’ye direkt gelen yabancı sermayenin yüzde 10’unu alışveriş merkezi yatırımları vasıtasıyla olmuştur" dedi.

Alışveriş merkezlerinin bugüne kadar ekonomide yaşanan tüm dalgalanmalarda hem devletin hem de perakendecilerin yanında olduğunu bildiren AYD Başkanı, "Kira ciro oranları yakından takip edilerek gerekli desteği her zaman kur sabitleme veya indirim olarak sağlamaya devam etmiştir ve etmektedir. Kayıt içi ekonominin gelişmesinde büyük katkıları olan organize perakendenin hızla gelişmesini sağlayan alışveriş merkezi yatırımcıları, Bakanımızın bahsettiği düzenlemelerle, sektörümüzü güçlendirmek, yabancı sermayeyi ülkemize çekmek ve her şeyden önemlisi Türk ekonomisini daha da ileriye taşımak için devletimiz ve tüm paydaşlarımızla iş birliğine hazır ve iletişime açık olduğumuzun altını çizmek isteriz" ifadelerini kullandı.