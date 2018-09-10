AYD'den mağaza kapatma eylemlerine cevap

İstanbul'daki 3 AVM'de bulunan bazı mağazaların dükkan kiralarını protesto etmek amacıyla kepenk kapatma eylemine ilişkin AYD'den yazılı bir açıklama geldi. Açıklamada “Eylemi gerçekleştiren mağazaların yarım günlük protestosunu, sansasyon oluşturmaktan öteye gitmeyecek bir zaman kaybı olarak değerlendiriyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Bugün İstanbul'daki 3 alışveriş merkezlerinde (AVM) bulanan bazı mağazalar kiraları protesto etmek amacıyla saat 12:00'a kadar kepenk kapatma eylemi gerçekleştirdi. Eyleme ilişkin Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği (AYD) yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada eylemin sansayon oluşturmaktan öteye gitmeyecek bir zaman kaybı olduğu vurgulanarak “Geçtiğimiz hafta içerisinde üyelerimizle yaptığımız toplantıda da söylediğimiz gibi en doğru yol, ilgili Bakanlıklarımızın riyasetinde, diyalog kurarak meselelere ortak çözüm aramaktan geçmektedir. Türkiye'de bulunan tüm Alışveriş Merkezleri, sıkıntısı olan tüm perakendecilere ya indirim vererek ya da kuru sabitleyerek yaşanan sıkıntılı dönemde ellerinden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyor ve bunu AYD olarak tüm paydaşlarımıza tavsiye ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

AYD Başkanı Hulusi Belgü'nün imzasıyla yapılan söz konusu açıklama şu şekilde:

“Türkiye'deki alışveriş merkezleri ve yatırımlarını temsil eden tek kuruluş Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) olarak, bazı markalarımızın aldıkları karar doğrultusunda, İstanbul'da yer alan birkaç alışveriş merkezinde mağazalarını öğlen saatlerine kadar kapılarını kapatarak kurda yaşanan artış dolayısıyla kiraları protesto ettiklerini üzülerek takip ettik.

Ülkemizin bir kez daha zor bir siyasi ve ekonomik mücadele döneminden geçtiği yadsınamaz. Böylesine sancılı günlerde başta hükümetimiz olmak üzere pek çok sanayicimizin, yatırımcımızın ve hatta halkımızın elini taşın altına koyarak bireysel kalkınmaya değil toplumsal kalkınmaya, kurlardan yaşanan yükselmeyle ve enflasyonla mücadeleye katkı sağladığını görüyoruz.

Tüm Türkiye'nin milli birlik duygularıyla hareket etmesi gereken bu hassas süreçte, herkes üzerine düşen görevi yaparken, kimi kurum ve markaların durumdan vaziyet çıkararak enflasyonist harekete ve sendikal tavırlara girişmelerini son derece yanlış bulduğumuzu ifade etmek isteriz. Bahsi geçen mağazaların yarım günlük protestosunu, sansasyon oluşturmaktan öteye gitmeyecek bir zaman kaybı olarak değerlendiriyoruz. Geçtiğimiz hafta içerisinde üyelerimizle yaptığımız toplantıda da söylediğimiz gibi en doğru yol, ilgili Bakanlıklarımızın riyasetinde, diyalog kurarak meselelere ortak çözüm aramaktan geçmektedir. Türkiye'de bulunan tüm Alışveriş Merkezleri, sıkıntısı olan tüm perakendecilere ya indirim vererek ya da kuru sabitleyerek yaşanan sıkıntılı dönemde ellerinden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyor ve bunu AYD olarak tüm paydaşlarımıza tavsiye ediyoruz.

Yaşanan bu beklenmedik dönemde yükü sadece Alışveriş Merkezlerinin üstüne yıkmayarak, zararı hakkaniyetli şekilde her kesimin paylaşacağı bir özveriye her zaman hazırız. Aksi bir durum 15 milyar doların üstünde borcu olan bir sektörü zor duruma düşüreceği gibi bankalarımıza, ekonomimize, dolayısı ile ülkemize çok ağır ve büyük hasarlar vereceği kaçınılmazdır.

58 milyar dolarlık yatırımı ve 520 bin nitelikli istihdamı temsil eden AYD Üyeleri olarak, sektörümüz de istihdamı düşürmeden, devletimize ve ekonomimize zarar vermeden işleri zorlaştırmak yerine kolaylaştırmak adına devletimizle her zaman iş birliğinden yana olduğumuzu ve kalıcı çözümler üretmek amacıyla görüşmelerimizi sürdürdüğümüzü kamuoyunun bilgisine saygı ile sunarız.”