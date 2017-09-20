Aydınlatmanın tek fuarı İstanbul’da başlıyor

Fuar, yeni pazarlar ile iş bağlantıları oluşturarak Türkiye’yi aydınlatmanın merkezi konumuna getirmeyi hedefliyor.

Aydınlatma sektörünün kalbi 4 gün boyunca İstanbul Fuar Merkezi’nde atacak. Aydınlatma Türk Milli Komitesi ile Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği’nin de desteğiyle UBM fuarcılık tarafından düzenlenen İstanbulLight 10’uncu Uluslararası Aydınlatma & Elektrik Malzemeleri Fuar ve Kongresi, yurt içi ve yurt dışından sektör profesyonellerini 21-24 Eylül 2017 tarihleri arasında bir araya getirecek. Yapılan açıklamada, 250’nin üzerinde katılımcı firmanın yer alacağı fuara, Türkiye, Orta Doğu, Doğu Avrupa, BDT ülkeleri ve Kuzey Afrika bölgeleri başta olmak üzere pek çok ülkeden 10 binden fazla ziyaretçinin ilgi göstermesi bekleniyor. 95 farklı ülkeden aydınlatma ürün distribütörleri toptancılarının kayıt olduğu fuarda, özel alım heyeti programı ile de Ürdün, Kazakistan, Tunus, Bulgaristan, Kosova, Fas, Polonya, Gürcistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden 80 satın alma uzmanı ağırlanacak.

2,5 milyar dolarlık sektör hızla büyüyor

Aydınlatma sektörünün pazar büyüklüğünün 2,5 milyar dolar, yıllık büyüme oranının da yüzde 6 ile 10 arasında olduğu Türkiye’de, IstanbulLight 2017 Fuar ve Kongresi’nin hem katılımcı hem de ziyaretçilere beklenilenden daha fazla bir katma değer sağlayacağı öngörülürken, fuarın katılımcı profilini LED üreticileri, ithalatçıları, ihracatçıları, aydınlatma aksesuar firmaları, dekoratif aydınlatma firmaları, elektrik - proje ve mühendislik firmaları ile toptancı, distribütör ve perakende firmaları oluşturuyor.

Ticari platform, etkinlikler ve konferanslar bir arada

Bu yıl zenginleştirilen içeriği ile kapılarını açacak olan fuar çerçevesinde kongreler, zirve ve panel ile fotoğraf yarışması sergisi de gerçekleşecek.