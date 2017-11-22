Aydınlı Grup için 2017 büyüme yılı oldu

’Mazeret yok’ konsepti ile gerçekleşen ve Aydınlı Grup’un tüm tedarikçileri, iş ortakları ve müşterilerini bir araya getiren buluşmada 2017 yılı değerlendirmeleri yapılarak, gelecek vizyonu paylaşıldı. Toplantıda konuşan Aydınlı Grup Yönetim Kurulu Başkan Vekili Eren Yeşilyurt ve Genel Müdür Levent Özkan 2017’nin kendileri için büyüme yılı olduğunu, ciro, mağaza sayısı, ihracat ve çalışan sayısında artış elde ettiklerini söylediler. Ayrıca 2018 ve sonrasına ilişkin de ciddi büyüme hedefleri olduğunu söyleyerek stratejilerini anlattılar.

Dünya modasına yön veren Pierre Cardin, Cacharel ve U.S. Polo Assn. markalarının sahibi ve lisansörü konumunda olan Aydınlı Grup, tüm tedarikçileri, müşterileri ve çözüm ortakları ile bu yıl 3’üncüsü düzenlenen ‘Tedarik Zinciri Buluşmaları’nda bir araya geldi. Aydınlı Grup bünyesindeki markaların dünden bugüne gelişimlerinin de aktarıldığı toplantıda, 2017 değerlendirmesi ve 2018 beklentileri de paylaşıldı. Geçmiş iki yıl “strateji ve strateji oluşturma metotları “ buluşmaların ana temasıydı. ‘Mazeret yok’ ise bu yılki ana temaydı.

Aydınlı’nın gelecek planları ve stratejik yaklaşımları geleceğe tutulan bir projeksiyon olarak da tüm tedarikçileri heyecanlandırırken; birçok farklı konunun işlendiği toplantı, bu sene Dr. Şaban Kızıldağ’ın “Mazeret Yok” konulu sunumuyla da keyifli anlara sahne oldu. Toplantıda konuşan Aydınlı Grup Yönetim Kurulu Başkan Vekili Eren Yeşilyurt, Ocak 2017’de göreve geldiklerini; ilk günden itibaren 4 bin kişiyi direkt istihdam eden ve dolaylı olarak da 100 bin kişiye etki eden bu firmanın gelişmesi; gerek ülkemizde gerekse yakın coğrafyada etkin ve verimli bir şekilde büyümesi için Yönetim Kurulu olarak aktif bir şekilde çalıştıklarını belirtti.

2017’nin tüm sektörlerde olduğu gibi perakende sektörünün de döviz artışı ve buna paralel hammadde fiyat artışı nedeniyle mali baskıyla karşı karşıya kaldığı bir yıl olduğunu söyledi. Buna rağmen 2017’nin kendileri için iyi bir yıl olduğunu, ciro, mağaza sayısı ve ihracat olarak artışla yılı kapatmaya hazırlandıklarını belirtti.

Geçen yıl 1.1 milyar TL olan cirolarını bu sene 1.3 milyar TL’ye çıkardıklarını aktaran Yeşilyurt, bugün 40 ülkede toplam 576 mağazaları bulunduğunun da altını çizdi . İhracat artışının 2017 yılında da devam ettiğini belirten Yeşilyurt konuşmasını şöyle sürdürdü: "2016’da 211 milyon TL ihracat gerçekleştirmiştik. Bu yılı ise 274.3 milyon TL’lik ihracat rakamı ile kapatacağız. Görevde bulunduğumuz süre içerisinde 23’ü yurtiçinde, 31’i yurtdışında olmak üzere toplam 54 yeni mağaza açtık ve mağaza sayımızı 576’ya çıkardık. Bu mağazaların 317’si yurtiçi, 259’u ise yurtdışındadır. İhracat odağımız bu rakamlardan da net bir şekilde görülmektedir”.

2018 gündemi

Sektördeki en büyük problemin kârlılık olduğunun üzerinde duran Genel Müdür Levent Özkan da, buna rağmen 2017 yılında kârlılıklarını arttırdıklarını belirtti. Bu anlamda dış faktörlerdeki olumsuzluklar yerine, şirketlerin kendi içlerine dönerek teknoloji kullanımı, verimlilik, organizasyon ve insan kaynağı başlıklarına daha fazla yatırım yapmaları; yeni pazarların çok önemli olduğunu ve özellikle dijitalleşme ve yurtdışına açılma konusunda odaklanılmasının elzem olduğunu vurguladı.

Türkiye’de AVM yatırımlarının azalması nedeniyle cadde mağazacılığına yöneldiklerini söyledi. İstanbul’da Sirkeci ve Bağdat Caddesi, İzmir’de Karşıyaka gibi caddelerde mağazalar açmaya hazırlandıklarını hatırlatan Özkan, sektörün önemli gündem maddelerinden birinin de verimlilik olduğunu ve uzun süre de bu konunun perakendecilerin gündeminde ilk sıraya oturacağını anlattı.

2023 projeksiyonu

Toplantıda Aydınlı Grup’un 2023 projeksiyonundan ve 2023’te 2.8 milyar TL ciroya ulaşma hedefi olduğundan da bahsedildi. Ciro içindeki ihracat payını yüzde 24’e çıkartarak 2023’te 672.3 milyon TL’lik bir ihracat cirosuna ulaşmayı planladıklarını belirten Aydınlı Grup yöneticileri, toplam mağaza sayısının ise bu tarih itibariyle 772’ye çıkması yönünde çalışmaları olduğunun altını çizdiler.

İhracat rakamı ve mağaza sayısındaki artışı ise lisans bölgesinin 40’dan 50’ye çıkarma hedefleri paralelinde olacağı da belirtildi. Grup markaları U.S. Polo Assn., Pierre Cardin ve Cacharel’deki lisans sahibi olunan ülke sayısını da artırma niyetinde olunduğu, tüm bu hedefler paralelinde toplam çalışan sayısında da artış olacağının bilgisi verildi. Grup, bu yılı 3 bin 950 çalışanla kapatıyor. 2023 hedefi ise çalışan sayısını 5 bin 903’e çıkarmak.