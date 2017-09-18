Ayhancan Güven podyuma çıktı

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Sporcusu Ayhancan Güven, Porsche GT3 Cup Challenge Benelux’te

podyuma çıktı.

Belçika’nın Zolder pistinde gerçekleşen yarışta TOSFED sporcusu Ayhancan Güven, hem pistin yeni rekortmeni oldu, hem de Porsche GT3 Cup Challenge Benelux 5. ayağından birincilikle ayrıldı.

Milli sporcu Ayhancan Güven, 16-17 Eylül tarihlerinde Avrupa Binek Otomobiller Şampiyonası ve Avrupa Kamyon Şampiyonası yarışlarıyla birlikte gerçekleşen Porsche GT3 Cup Challenge Benelux 5. ayağından birincilikle ayrılmayı başardı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve Spor Toto ana sponsorluğunda mücadele eden 19 yaşındaki genç sporcu Ayhancan, Belçika’nın Zolder pistinde Attempto Racing tarafından hazırlanan Türk Bayrağı desenli aracı ile mücadele etti.

Sıralamalarda pist rekoru kırdı

16 Eylül Cumartesi günü gerçekleştirilen iki sıralama turu seansında da en iyi zamanları kaydederek pole pozisyonun sahibi olan Ayhancan, 2. yarış sıralama turlarında 1.33.621’lik zaman kaydederek büyük bir başarıya imza attı. Ayhancan’ın tur zamanı Zolder pistinde bugüne kadar Porsche GT3 Cup otomobilleri ile atılmış en hızlı tur zamanı olarak kaydedildi ve başarılı yarışçı pistin yeni rekortmeni oldu.

Podyumda İstiklal Marşı’nı çaldırdı

17 Eylül Pazar günü gerçekleştirilen yarışlar baştan sona büyük çekişmeye sahne oldu. İlk yarışa ilk sırada başlama hakkını elde ederek pole pozisyonda start çizgisinde yerini alan Ayhancan Güven, tozlu zemin nedeniyle patinajda kalınca pozisyonunu kaybederek 5.liğe kadar geriledi. İlerleyen turlarda yaptığı ataklarla sürekli yükselen ve liderliği ele geçiren sporcu, damalı bayrağın altından geçen ilk isim oldu. Podyumda birincilik kupasını alırken İstiklal Marşı’nı da çaldıran Ayhancan Güven, bu birincilikle kariyerinin en önemli başarılarından birisine imza attı.

İkinci yarışta risk aldı

Akşam üzeri koşulan ikinci yarış öncesi yağan hafif yağmur pist şartlarını oldukça zorlaştırdı. Pistin bazı kısımlarının kuru kalması sebebiyle birçok pilot gibi Ayhancan da kuru lastiklerle start almaya karar verdi ve bu da onun için çok farklı bir deneyim oldu. Startla birlikte üçüncülüğe kadar gerileyen Güven, önündeki rakibini başarılı bir atakla geride bırakıp ikinciliğe yükselmeyi başardı. Arka grupta yaşanan bir kaza nedeniyle piste güvenlik aracının girmesinin ardından risk almayı tercih eden genç sporcu, yoldan çıkınca 6.’lığa kadar geriledi ve damalı bayrağın altından beşinci sırada geçti.

Sıradaki durak Barcelona

Ayhancan, 30 Eylül-01 Ekim tarihlerinde Circuit de Barcelona, Catalunya pistinde gerçekleşecek olan ve 40 sporcunun katılacağı Porsche Carrera Cup Fransa ve Porsche GT3 Cup Challenge Benelux ortak yarışında mücadele edecek.