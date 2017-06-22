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22 Haziran 2017 16:23

Ayhancan Güven’den Le Mans’ta büyük başarı

Milli sporcu Ayhancan Güven, Porsche GT3 Cup Challenge Beneluxserisinde birinci, Porsche Carrera Cup’ta ise dördüncü oldu.

Ayhancan Güven’den Le Mans’ta büyük başarı

22 Haziran 2017 16:23


İzmir’de 2016’nın en hızlı pilotlarıyla mücadelesi sonunda TOSFED Şampiyonları Şampiyonu olan 19 yaşındaki Ayhancan Güven, 2017 sezonunda Avrupa pistlerinde hem GT3 Cup Challenge Benelux hem de Carrera Cup France serilerini takip ediyor.


14 ayrı ülkeden 62 pilotun start aldığı Porsche Carrera Cup İngiltere, Fransa ve Benelux ortak yarışı 16-17 Haziran tarihlerinde Fransa’da Le Mans pistinde gerçekleştirildi.ToksportWRTtakımı adına yarışanmilli sporcu Ayhancan Güven, bu zorlu yarıştaki performansıyla göz doldurdu vedördüncü sırada finişe ulaşmayı başardı. Aynı zamanda Porsche GT3 Cup Challenge Beneluxserisini de 20 rakibi arasında birinci sırada tamamlamayan Ayhancan Güven, seride büyük bir avantaj elde etmiş oldu.Geride bıraktığı 3 zorlu yarıştaki performansı iledikkat çeken Güven, 01-02 Temmuz tarihlerinde Carrera Cup France 3. Yarışı için Fransa’nın Dijon pistinde olacak.




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