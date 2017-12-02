Aykut Kocaman, 3 farklı hocaya karşı kazandı

Sarı-lacivertlilerin Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Kasımpaşa’nın başında hangi hoca olursa olsun kaybetmiyor. Kocaman, Fenerbahçe’nin başındayken ilk olarak 27 Eylül 2010 yılında Yılmaz Vural’ın görevde olduğu Paşa’yı deplasmanda 6-2 mağlup etti. 26 Şubat 2011 tarihinde Fuat Çapa yönetimindeki rakibini 2-0 ve 24 Şubat 2013’de de Shota Arveladze’nin yönettiği Paşa’yı 3-1 yenen Kanarya’da Aykut Kocaman, Kasımpaşa’nın başında olan 3 farklı hocaya karşı galibiyet almış oldu. Deneyimli teknik adam, sadece 2012-2013 sezonunda Fuat Kılıç’ın çalıştırdığı lacivert-beyazlı takıma 2-0 mağlup oldu.

Geçtiğimiz yıl Konyaspor’u çalıştıran Kocaman ile Kasımpaşa’nın başında bulunan Özdeş, lig ile Türkiye Kupası’nda karşı karşıya gelmiş ve Türkiye Kupası Yarı Finali’nde karşılaşan iki ekipte gülen taraf Konyaspor olmuştu. Yarı finalde Kasımpaşa’yı yenen Konyaspor, finalde penaltılara kalan maçta Başakşehir’i de mağlup ederek Türkiye Kupası’nın sahibi olmuştu.