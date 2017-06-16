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16 Haziran 2017 17:42

Aykut Kocaman Fenerbahçe’de

Fenerbahçe, Teknik Direktör Aykut Kocaman ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

Aykut Kocaman Fenerbahçe’de

16 Haziran 2017 17:42


Sarı-lacivertli kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "1988-1996 yılları arasında futbol takımımızın formasını başarıyla terletmiş, 2010-2013 yılları arasında 1 lig ve 2 Türkiye Kupası zaferi ile birlikte UEFA Avrupa Ligi’nde yarı final sevincini camiamıza yaşatan takımımızın teknik direktörü Sayın Aykut Kocaman ile yapılan görüşmeler sonucunda anlaşmaya varılmıştır. Geçtiğimiz yıl Atiker Konyaspor’un teknik direktörlüğünü yürüten Sayın Aykut Kocaman ve ekibi ile 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Camiamızın yetiştirdiği önemli bir değer olan Sayın Aykut Kocaman’a yuvana ‘hoş geldin’ diyor, futbol takımımızın başında kendisine nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz. Yeni teknik direktörümüz Sayın Aykut Kocaman’ın imza törenine dair detaylar ilerleyen günlerde duyurulacaktır" denildi.




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