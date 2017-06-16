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16 Haziran 2017 19:12

Aykut Kocaman: "Kulübüme geri dönmekten dolayı mutluyum"

Fenerbahçe ile anlaşma varan Teknik Direktör Aykut Kocaman, "Yarım kaldığına inandığım işler vardı.

Aykut Kocaman:

16 Haziran 2017 19:12

Kulübüme geri dönmekten dolayı son derece mutluyum" dedi.


Fenerbahçe ile 2 yıllık anlaşma sağlayan Teknik Direktör Aykut Kocaman, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Kocaman, "Her şeyden evvel çok mutluyum ve heyecanlıyım. Yarım kaldığına inandığım işler vardı. Bunları tamamlamak adına ve kulübüme geri dönmekten dolayı son derece mutluyum" şeklinde konuştu.


Kulüpte görev yaptığı sezonlarla ilgili konuşan Kocaman, "3 Temmuz her şeyi alt üst etti. Sadece Fenerbahçe’nin geleceğini çalan değil, Türk futbolundan silindir gibi geçti. Etkileri sürüyor” diyen Kocaman gelecek sezonla ilgili de, oyun olarak sürekli üzerine koyarak ilerlemeye çalışacaklarını belirtti.



Geçen sezonki takımın ana problemlerinden birinin özgüven eksikliği olduğunun altını çizen Aykut Kocaman, yeni transferlerle ilgili de şunları söyledi:


“Nabil Dirar son derece kuvvetli ve dirençli bir oyuncu. Takımın çehresini değiştirme açısından fayda sağlayacak. Mathieu Valbuena ve Mehmet Ekici’de de bu özellikler var. Üçü de mücadele eden becerikli ve istekli oyuncular.”



Taraftar ve takım arasındaki kopukluğa da değinen Kocaman, “Fenerbahçe taraftarı kaliteyi seviyor. Taraftarlar önce birbiri için savaşan takım görmek istiyor” dedi.


Başkan ve yönetimle olan iletişimi ile ilgili de değerlendirmeler yapan Kocaman, “Fenerbahçe’yi kendi değerlerine doğru yükseltmek amacındayız” diye konuştu.


“Fenerbahçelilerin gönlü rahat olsun” diyen Aykut Kocaman, “A’dan Z’ye bu takımı olması gereken yerde olması için ne gerekiyorsa onu yapacağız” şeklinde konuştu.




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