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27 Kasım 2017 11:48

‘Ayla’nın hikayesi öğrencilere duygu dolu anlar yaşattı

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Katip Mustafa Çelebi Teknik ve Anadolu Lisesi’ne gerçekleştirdiği ziyaretinde öğrencilere verdiği sinema sözünü yerine getirdi.

‘Ayla’nın hikayesi öğrencilere duygu dolu anlar yaşattı

27 Kasım 2017 11:48

Taksim’de bulunan Beyoğlu Fitaş Sinemasında hep birlikte “Ayla’ filmi izleyen öğrenciler duygu dolu anlar yaşadı.


Beyoğlu Belediyesi düzenlediği kültürel ve sanatsal etkinliklerle öğrencilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Katip Mustafa Çelebi Teknik ve Anadolu Lisesi’ne gerçekleştirdiği ziyaretinde öğrencilere ‘Ayla’ filmini izlemeleri için verdiği sinema sözünü yerine getirdi. Yaklaşık 500 öğrenci okullarından alınarak Taksim İstiklal Caddesi’nde bulunan Beyoğlu Fitaş Sinemalarına getirildi. Film gösterimi öncesinde hamburger, patates kızartması ve ayrandan oluşan yiyecek menüsü ikram edilen öğrenciler daha sonra hep birlikte ‘Ayla’ Filmini izledi.


Öğrenciler duygu dolu anlar yaşadı


1950’de başlayan Kore Savaşı’na katılan Türk tugayındaki Astsubay Süleyman Dilbirliği’nin, anne ve babası öldürülmüş Koreli bir kız çocuğuna, savaş süresince kendi çocuğu gibi bakmasının anlatıldığı Ayla filmini izleyen öğrenciler, duygu dolu anlar yaşadı. Filmi çok beğendiklerini belirten öğrenciler, Türkiye ile Güney Kore arasındaki dostluk bağını en güzel şekilde anlatan “Ayla” filmini izlemelerine imkan sağladığı için Başkan Demircan’a teşekkür ettiler.




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