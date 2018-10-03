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Aynı evde yaşayan Özbek çiftlerin kavgası kanlı bitti

Sultangazi’de aynı evde yaşayan Özbekistan uyruklu evli çift ile sevgili olan çift arasında çıkan kavga kanlı bitti.

Sultangazi'de aynı evde yaşayan Özbekistan uyruklu evli çift ile sevgili olan çift arasında çıkan kavga kanlı bitti. Olayda 1 kişi bıçaklanarak ağır yaralandı.


Olay, 75. Yıl Mahallesi 1252. Sokak'ta saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Özbekistan uyruklu olduğu öğrenilen Maksut M. ve Servara M. isimli evli çift ile Khanjarova K. ve Anvar C. isimli sevgililer aynı evde yaşıyordu. Henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı aileler arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü. Taraflardan Maksut M. ve Servara M. çifti önce Khanjarova K.'yi darp etmeye başladı. Daha sonra mutfaktan tornavida ve bıçak alan Maksut M. ve Servara M. çifti, Anvar C.'yi defalarca bıçakladı. Olayın ardından şüpheli şahıslar evden hızla uzaklaştı.


Ağır yaralanan Anvar C. olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. İhbarı alan polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. Ağır yaralı şahsın yakını olan bir kadın olay yerine getirilerek ifadesine başvuruldu. Yapılan incelemenin ardından kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlatıldı.


Olayı anlatan bir mahalle sakini, “Mutfağın camından baktığımda ‘Cankurtaran yok mu' diye ses geliyordu. Ambulansı komşular aradı. Yaralıyı ambulans aldı, götürdü. 1 tane yaralı vardı. Kan içerisindeydi” dedi.


Tedavisi devam eden Anvar C.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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