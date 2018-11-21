Ayşe Begüm Onbaşı: “Cimnastikle ülkemizi çok iyi tanıttık”

Türkiye'nin en başarılı genç sporcularından Ayşe Begüm Onbaşı'nın Topkapı Sarayı'nda yer aldığı tanıtım filmi, dünyanın dört bir yanında milyonlarca seyirciye ulaştı. Senaryo gereği kapanış saatini kaçırdığı Topkapı Sarayı'ndan güvenlik lazerlerini cimnastik becerilerini kullanarak aşmaya çalışan sporcu, "Topkapı Sarayı'nda çektiğimiz tanıtım filmi sadece Türkiye'de değil dünyada da büyük ilgi gördü. Birçok ülkede filmimiz yayınlandı. Dünyanın dört bir yanından insanlar sosyal medya aracılığıyla bana mesaj gönderdi ve tebriklerini iletti. Ülkemiz için de çok iyi bir tanıtım yaptığımızı düşünüyorum" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye'nin Çin Büyükelçiliği tarafından desteklenen tanıtım projesinde kameralar karşısına geçen Ayşe Begüm Onbaşı'nın performansı dünyanın dört bir yanında büyük ilgi gördü. Red Bull sporcusunun senaryo gereği kapanış saatini kaçırdığı Topkapı Sarayı'ndan güvenlik lazerlerini cimnastik becerilerini kullanarak aşmaya çalıştığı görüntüler milyonlarca kişiye ulaştı.

Bir tanıtım filmi için uzun yıllar sonra kapılarını ilk kez açan Topkapı Sarayı'nda gerçekleştirilen bu projenin ülkemizin tanıtımında önemli rol oynadığını söyleyen Onbaşı, "Topkapı Sarayı'nın büyülü atmosferinde çalışma fırsatı bulmak benim için her zaman unutulmaz bir anı olarak kalacak. Oldukça uzun süren çekimlerin sonunda çok iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Topkapı Sarayı'nda çektiğimiz tanıtım filmi sadece Türkiye'de değil dünyada da büyük ilgi gördü. Birçok ülkede filmimiz yayınlandı. Dünyanın dört bir yanından insanlar sosyal medya aracılığıyla bana mesaj gönderdi ve tebriklerini iletti. Ülkemiz için de çok iyi bir tanıtım yaptığımızı düşünüyorum" açıklamasını yaptı.

Dünya şampiyonu sporcuya göre bu tanıtım filmi cimnastik sporunun bilinirliği için de oldukça önemli. Bu tarz büyük yapımlarda genelde futbol, basketbol gibi daha büyük kitlelere hitap eden spor dallarının kullanıldığını belirten Onbaşı, "Fakat biz bunu aerobik cimnastikle gerçekleştirdik. O yüzden bu filmde yer almanın hem benim hem de çok sevdiğim cimnastik camiasının özelinde her zaman ayrı bir yeri olacak. Bu sayede cimnastik sporunu da daha iyi tanıttığımızı düşünüyorum. Umarım böyle çalışmalar ülkemizde daha çok gerçekleştirilir. Ben de elimden geldiğince destek olmaya çalışırım" ifadelerini kullandı.

Ayşe Begüm Onbaşı kimdir?

2001 yılında Manisa'nın Akhisar ilçesinde doğan Ayşe Begüm Onbaşı, henüz 3 yaşındayken İspanyol bale öğretmeninin yönlendirmesiyle cimnastiğe başladı. Haftanın 5 günü Akhisar'daki evinden yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Manisa'daki antrenman salonuna gidip gelen ve aynı zamanda eğitim hayatını da başarıyla sürdüren Onbaşı, disiplinli çalışmalarının sonunda dünya çapında bir cimnastikçi oldu. 11 yaşından beri milli takım formasını giyen başarılı sporcu, ülkemize Dünya ve Avrupa şampiyonlukları kazandırdı. Türkiye'nin gelecek vadeden sporcuları arasında yer alan Ayşe Begüm Onbaşı'nın kısa kariyerinde şimdiden 100'ün üzerinde madalyası bulunuyor.