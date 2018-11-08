Ayşe Çelikbilek: “Sıfır Atık Projesi'nin öncüsü olmaktan gururluyuz”

MÜSİAD'lı iş kadınları ve İstanbul'un 39 ilçesinden belediye başkan eşleri, Beykoz Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı istişare toplantısında buluştu.

Program, Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek'in eşi ve HAKEDER Dernek Başkanı Ayşe Çelikbilek'in ev sahipliğinde, Hidiv Kasrı'nda gerçekleştirildi. Etkinliğe, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın eşi Hatice Yerlikaya, MÜSİAD Genel Başkanı eşi Zehra Kaan, MÜSİAD Kadın Çalışma Kurulu Başkanı Müge Öz, Beykoz Belediyesi Başkan Yardımcıları Salim Öztürk ve Manolya Demirören Tekin, yönetim kurulu üyeleri ve 39 ilçeden belediye başkan eşleri katıldı.

Etkinlikte konuşma yapan HAKEDER Dernek Başkanı Ayşe Çelikbilek, programdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çelikbilek, “Bugün, sizleri ev sahipliği yaparak ağırlamaktan dolayı mutluyuz. Türkiye'nin önemli gündemlerinden biri olan Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan Sıfır Atık Projesi'ne öncülük eden ilçe olmanın gururunu yaşıyoruz. Bugünkü buluşmamızın verimli geçmesini diliyor, hepinize katılımınız için teşekkür ediyorum” dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Salim Öztürk ise Beykoz Belediyesi'nin 2009 yılından bu yana yürüttüğü Sıfır Atık Projesi'ni içeren ‘Atık yönetimi ve süreçleri' hakkında bir sunum yaptı.

Salim Öztürk sunumunda, “Beykoz Belediyesi olarak, toplumsal farkındalık, sosyal belediyecilik ve çevreye duyarlı bir nesil yetiştirmek için çeşitli projeler geliştirdik. Çocukları da bu işe katabileceğimizi düşünerek ‘Yeşil Okul Projesi'ni başlattık. Sıfır Atık Projesi kapsamında kurduğumuz “Atık Getirme Merkezleri”ne gelen giysileri dönüştürerek ihtiyaç sahiplerine 8 tır giysi yardımında bulunduk. Çevre Bakanlığı'mızdan Çevre Beratı aldık. Son olarak pazar yerlerindeki atıkları komposta dönüştürerek parklarımızda ve Meyve Bahçemiz'de toprakla buluşturmaya ve ürün elde etmeye başladık. Sıfır atık, kamuda çok rahat uygulanıyor ancak asıl evlerde uygulanmalı. Bu atıkları ne kadar çok ayrıştırırsak, maliyeti en aza indirir, ekonomimize ve toprağa katkı sağlamış oluruz” şeklinde kouştu.

Etkinlikte söz alan MÜSİAD Kadın Çalışma Kurulu Başkanı Müge Öz ise 21-24 Aralık'ta İstanbul CNR EXPO'da gerçekleştirilecek fuara ilişkin bilgilendirme yaptı. Fuarın 124 ülkeden 7 binin üzerinde katılımcıya ev sahipliği yapacağına dikkat çeken Öz, organizasyonun Türkiye'nin ihracatının artırılmasına önemli manada katkı sunacağını vurguladı. Konuşmasında Genç MÜSİAD'ın faaliyetleri hakkında da değerlendirmelerde bulunan Öz, fuar kapsamında 24 Kasımda 6.sı düzenlenecek Uluslararası Genç İşadamları Kongresi (UGİK) ve Genç MÜSİAD İstihdam Merkezi (GEMİ) projelerine ilişkin katılımcılara bilgi verdi.

Etkinlik, Beykoz'un tarihi mekanlarından Beykoz Belediyesi Sosyal Market, Mehmet Akif Ersoy Şiir Müzesi, Şeyh Ethem Efendi Kültürevi, Mecidiye Kasrı, Deri Kundura Fabrikası ve Diriliş Ertuğrul Filmi'nin Riva'daki dizi setine yapılan ziyaretlerin ardından sona erdi.