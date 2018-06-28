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28 Haziran 2018 11:55

Ayşe Kara’nın İstanbul’un Çağrısı romanı, raflarda

Erguvan renkli tüllerle gizlenmiş davetkâr güzel İstanbul’un romanı, İstanbul’un Çağrısı raflarda yerini aldı.

Ayşe Kara’nın İstanbul’un Çağrısı romanı, raflarda

28 Haziran 2018 11:55


Yazar Ayşe Kara’dan karakterleri, kurgusu, tarihi dokusu, incelikle işlenmiş detayları ve kuşatıcı bakışıyla İstanbul’a, Bizans’a ve Osmanlı’ya dair unutulmayacak bir roman olan İstanbul’un Çağrısı Timaş yayınlarından çıktı.


Ayşe Kara, İstanbul’un Çağrısı’nda çok katmanlı bir kurguyla çıkıyor okurların karşısına. Ve ilk defa denenen bir şeyi yaparak tüm zamanların rüya şehrine bu şehir uğruna olanı biteni kendi ağzından anlattırıyor. Bir yanda bin yıllık başkentlerini kaybetme ihtimalini ilk kez bu kadar derinden hisseden Bizanslılar, bir yanda Peygamber müjdesine erişebilmek için her şeyi göze almış Türkler...Ve Osmanlı ordugâhında peş peşe işlenen cinayetler, yürek söken esrarengiz bir katil.




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