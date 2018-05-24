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24 Mayıs 2018 12:18

Ayşe Tolga ile 8 Hafta’da Değişim, raflarda

Klinik Aromaterapist / Bütünsel Yaşam Koçu Ayşe Tolga’nın 8 Hafta’da Değişim, raflarda yerini aldı.

Ayşe Tolga ile 8 Hafta’da Değişim, raflarda

24 Mayıs 2018 12:18


Klinik Aromaterapist / Bütünsel Yaşam Koçu Ayşe Tolga 8 Hafta’ da Değişim adlı yeni kitabı ile herkesin aklına takılan ve yanıtsız kalan ”Neden kilo veremiyorum? sorusuna cevap veriyor.


Destek Yayınları’ndan çıkan yalnızca kilo vermeniz ya da birkaç beden incelmenizle ilgilenmeyen 8 Hafta’da Değişim adlı kitapta yaşam tarzı haline getireceğiniz bütünsel bir program bulacaksınız. Konunun uzmanlarıyla birlikte hazırlanan beslenme ve spor programlarıyla birlikte kendinize doğru bir yolculuğa çıktığınız bu süreçte bedeninizin yanı sıra ruhunuzu da iyileştirecek keşifler yapacaksınız.




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