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11 Eylül 2017 11:56

Ayşegül Aldinç ve Gökhan Türkmen aynı sahneyi paylaşacak

Şarkıcı Ayşegül Aldinç ve Gökhan Türkmen, Akbatı Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nin (AVYM) 6’ncı yaş kutlamalarında aynı sahneyi paylaşacak.

Ayşegül Aldinç ve Gökhan Türkmen aynı sahneyi paylaşacak

11 Eylül 2017 11:56


2016 yılında ‘Durum Leyla’ isimli şarkıyı birlikte seslendiren Ayşegül Aldinç ve Gökhan Türkmen aynı sahnede buluşacak. Akbatı AVYM’nin 6’ncı yaş kutlamaları kapsamında 16 Eylül Cumartesi günü saat 17.00’da sahne alacak olan ünlü isimler hem solo performans sergileyecek hem de sevilen şarkılarda düet yapacak. Konserin, Akbatı’nın zemin katındaki etkinlik alanında ücretsiz olarak gerçekleşeceği bildirildi.


Akbatı AVYM açıklamasına göre, 5-10 Eylül tarihleri arasında minik ziyaretçiler, Okula Dönüş etkinlikleri kapsamında ‘Yaratıcı Çocuk’ atölyelerine davet ediliyor. Çocuklar 13:00-17:00 saatleri arasında Origami, Karikatür ve Maker’s Club atölyesiyle yaratıcılıklarını geliştirirken, el becerilerini ve hayal dünyalarını geliştirmeye yönelik etkinlikler de her haftasonu 14.00-16.00 saatleri arasında devam edecek.




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