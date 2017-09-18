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18 Eylül 2017 10:10

Ayşegül Aldinç ve Gökhan Türkmen sevenleriyle buluştu

Ayşegül Aldinç ile pop müziğin başarılı ismi Gökhan Türkmen Akbatı AVYM’nin 6.

Ayşegül Aldinç ve Gökhan Türkmen sevenleriyle buluştu

18 Eylül 2017 10:10

yaş kutlamasında aynı sahneyi paylaştı.


Türk pop müziğinin en başarılı yorumcularından Ayşegül Aldinç ve Gökhan Türkmen, Akbatı AVYM’nin 6’ncı yaş kutlamalarında aynı sahneyi paylaştı. İkili, 2016’da düet yaptıkları ‘Durum Leyla’ isimli şarkıyı canlı olarak seslendirdi. Binden fazla müziksever tarafından izlenen konserde gelenler keyifli vakit geçirdi. Sahneye ilk olarak Gökhan Türkmen çıktı. Başarılı sanatçı eski ve yeni albümünden şarkılar söylediği konserde 1 saat boyunca performans sergiledi. Gökhan Türkmen’in hemen ardından Ayşegül Aldinç 2010 yılında büyük başarı yakalayan ‘O Kız’ şarkısıyla kendisini heyecanla bekleyen misafirlerle buluştu.


Durum Leyla


Konserin sürprizi ise Ayşegül Aldinç ile Gökhan Türkmen’in 2016 yılında düet yaptıkları ‘Durum Leyla’ isimli şarkıyı birlikte seslendirmeleri oldu. Bu şarkıdan sonra Ayşegül Aldinç’in unutulmaz şarkısı Beni Hatırla’yı da birlikte seslendiren ikili müzikseverlere keyifli anlar yaşattı. Misafirlerin tek bir ağızdan şarkılara eşlik ettiği konser çekiliş ve sürprizlerle renklendi.




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