23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kiloda mindere çıkan Ayşegül Özbeğe, Dünya ikincisi oldu.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası tüm heyecanıyla devam ediyor. Bu akşam final mücadelesinde kadınlar 76 kiloda mindere çıkan Ayşegül Özbeğe Çinli rakibi Peliha Peliha'ya mağlup olarak gümüş madalya kazandı.

Buse Tosun finalde

Türkiye'yi 72 kiloda temsil eden Buse Tosun ise ilk turda İtalyan Enrica Rinaldi'yi (7-0) galipken tuşlarken, çeyrek finalde Hintli rakibi Naina Naina'yı (12-0) sayı tuşuyla yenerek yarı finale yükseldi. Milli güreşçi, yarı finalde Kazak Zhamila Bakbergenova ile karşılaştı. Müsabakaya çok iyi başlayan Buse Tosun 11-3 öndeyken rakibini tuşla yenerek adını finale yazdırdı. Tosun, finalde Romen Alexandra Nicoleta ANGHEL ile karşılaşacak.

Bugün yapılan diğer müsabakalarda ise 65 kiloda Aslı Demir, 53 kiloda Zeynep Yetgil, 57 kiloda Elif Yanık ve 62 kiloda Aslı Tuğcu rakiplerine yenilerek elendi.

Serbest güreş takımı mindere çıkıyor

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda heyecan tüm hızıyla sürerken mindere çıkma sırası Serbest Güreş Milli Takımı'na geldi. Serbest stil ilk gününde 57, 65, 70, 79 ve 97 kilolarda eleme, çeyrek ve yarı final müsabakaları yapılacak. Zorlu şampiyonadaki çekilen kura sonucu Türk güreşçilerin rakipleri belli oldu.

57 kilo: Bekir Şahin - Muslim Sadulaev (RUS)

65 Kilo: Utku Doğan - Ilyas Zhumay (KAZ)

70 kilo: Enes Uslu- Mikita Sauchankau (BLR)

79 Kilo: Muhammet Lütfi Küçükyıldırım - David Vincent Mc Fadden (USA)

97 Kilo: Yunus Emre Dede - Taira Sonoda (JPN)