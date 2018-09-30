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Aytemiz Alanyaspor, galibiyet serisini 4 maça çıkardı

Spor Toto Süper Lig’in 7.

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Akhisarspor'u 2-1'lik skorla mağlup eden Aytemiz Alanyaspor, ligde üst üste 4. galibiyetini aldı.


Sezona Sivasspor, Ankaragücü ve Galatasaray mağlubiyetleriyle başlayan Aytemiz Alanyaspor, aldığı yenilgiler sonrasında Göztepe, Trabzonspor ve Kasımpaşa'dan 3 puan alarak durumu eşitledi. Son olarak 7. haftada iç sahada Akhisarspor ile mücadele eden turuncu-lacivertliler, Manisa ekibini 2-1 mağlup ederek, galibiyet serisini 4'e çıkarmış oldu. Akdeniz temsilcisi, 8. haftada oynanacak olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasından da galibiyetle ayrılarak, bu seriyi sürdürmenin peşinde.



Kasımpaşa'ya ortak


Süper Lig'de Akhisarspor'u 2-1 mağlup edip galibiyet serisini 4 maça çıkaran Alanyaspor, bu sezon Kasımpaşa'nın rekoruna ortak oldu. İstanbul temsilcisi ilk 4 haftada Çaykur Rizespor'u 3-2, Sivasspor'u 3-0, Başakşehir ve Ankaragücü'nü de 2-1 mağlup ederek 4 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı. Bu sezon ligde, Kasımpaşa ve Alanyaspor haricinde 4 maçlık galibiyet serisi yakalayan takımın olmaması dikkat çekiyor.

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